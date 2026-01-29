騰雲科技澄清：與不法業者「騰雲資訊」是不同公司

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日檢警調查獲，一中國籍博弈業者來台成立「騰雲資訊」招募工程師，並涉嫌洗錢、賭博等不法情事。不過，上櫃服務廠商「騰雲科技」(6870)因公司名稱相似、憂名聲受影響，今日騰雲科技發布澄清，說明2家為不同公司、也非同集團成員。

騰雲科技鄭重澄清，近日媒體報導的「騰雲資訊」是另一獨立公司，並非騰雲科技(6870)及其關係企業。

騰雲科技依法在台灣證券市場掛牌，其公司名稱、營業登記、董事及經營團隊皆與報導案件無任何關係。而騰雲科技的集團成員包含：騰創數析、騰加數位、金隼行銷、騰荻信息(上海)、Turn Cloud Service (M) SDN. BHD、Turn Cloud Japan Inc、Turn Cloud Thailand Inc.、Turn 2 Cloud Technology Inc.。

騰雲科技也說明，其公司定位是智慧場域打造者，主要提供百貨、飯店、製造業等各商業場域業者全方位客、商、金流及AIoT解決方案，以建立代理式AI服務，並協助客戶建立OMO虛實整合的商業生態場景，是智慧場域升級的最佳夥伴。

目前，騰雲科技商業版圖擴及海內外超過一萬多家大型商業場域，並擁有協助跨國場域業者專案執行之經驗，具備卓越的解決方案導入能力。展望今(2026)年，公司透過AIoT as a Service協助海內外場域業者打造智慧建築解決方案的驅動下，預期營收增長速度翻倍提升。

