即時中心／温芸萱報導

國防部今（7）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（6）日上午6時至今日上午6時，共偵獲2架次軍機擾台，未逾越海峽中線進入我空域，另有中國軍艦7艘持續在台海周邊活動。此外，上午時還偵獲1枚空飄氣球逾越海峽中線；中國更公告12月9日將發射1枚火箭經過我國。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲中國軍機2架次，皆未逾越海峽中線，進入我空域。

廣告 廣告

同時昨日上午11時20分偵獲空飄氣球1枚逾越海峽中線，位於基隆西南方106浬，高度約3.1萬呎，續向東北方向飄行，並於下午2時消失。

另國軍還偵獲中國軍艦7艘次，持續在台海周邊活動。除此之外，中國還公告將在12月9日在西昌衛星發射中心，發射火箭經過我國，預計在西太平洋飛行。

國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

快新聞／騷擾升級！中國派9機艦、1空飄氣球擾台 發射火箭經過我國

台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）





快新聞／騷擾升級！中國派9機艦、1空飄氣球擾台 發射火箭經過我國

中國公告將在12月9日在西昌衛星發射中心，發射火箭經過我國。（圖／國防部提供）

原文出處：快新聞／騷擾升級！中國派9機艦、1空飄氣球擾台 9日將發射火箭經過我國

更多民視新聞報導

睽違兩年！伯利恆昨晚再度點亮巨型耶誕樹 祈願和平降臨

本週2波冷空氣先後南下 專家曝「這天」將迎入冬首波冷氣團

遊客注意！太平山「宜專一線」凌晨落石中斷 下午恢復通行

