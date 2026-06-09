《驀然回首》拍真人電影！夢幻卡司曝「天才童星讓是枝裕和加戲」
日本漫畫家藤本樹動人之作《驀然回首》改編成真人版電影，由2018年以《小偷家族》榮獲坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」的是枝裕和導演一手包辦導演、劇本、剪輯，飾演全心投入漫畫創作的主角「藤野」、「京本」的2位演員分別由出口夏希、蒔田彩珠演出，是2人繼是枝裕和導演所執導的Netflix影集《舞伎家的料理人》後再次合作，今（9日）與日本同步公布的《驀然回首》60秒特報前導預告，以沾水筆在原稿紙上畫線的聲音開始，接著是「藤野」與「京本」走過的四季，以及展現2人性格的臺詞。\n
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漫畫家藤本樹以《炎拳》、《鏈鋸人》等代表作聞名，《鏈鋸人》系列作目前累積發行本數突破3600萬冊，截至2026年4月《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》在全球創下297.8億日圓票房佳績，《驀然回首》於2021年在少年Jump＋上發表後，也隨即在眾多漫畫粉絲與知名創作者之間引起熱烈討論，上架首日瀏覽次數突破250萬。單行本不僅在日本國內，並於全球37個國家與地區出版，影響力遍及世界。2024年推出的動畫電影版，票房達20.4億日圓，也在海外的33個國家與地區上映，獲得日本國內外極高的評價，如今正式改編為真人版電影，備受期待。\n
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擅長四格漫畫、在班上十分受歡迎，並因「京本」的刺激而更沉迷於漫畫創作的「藤野」，由主演電影《小秘密》、《萬事快調〈All Greens〉》以及電視劇《鯖魚罐頭，航向宇宙》而引起話題的出口夏希飾演。與「藤野」同年級、是「藤野」四格漫畫的忠實粉絲，但一直宅在家中專心作畫的「京本」，則由曾參演《比海還深》等多部是枝裕和導演的作品、主演電影《Happiness》、《消滅世界》，並在電視劇《REBOOT》中表現亮眼的蒔田彩珠飾演，2人以極高的默契共同完成以秋田縣仁賀保市為中心的長期外景拍攝作業。\n
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從開拍約4個月前就開始練習漫畫創作，2人也分享讀完原作後的感想，出口夏希表示：「我們一起追逐夢想、全力向前、只能不斷前進的模樣，以及作品中滿溢的真誠與專注，深深地打動了我。」蒔田彩珠則說：「『藤野』與『京本』各自面對無數阻礙，卻仍為了所愛之事振作起來、向前邁進的模樣，我記得這部分讓我深感共鳴。」\n
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是枝裕和導演也分享對於兩位主演的看法，對於出口夏希，他提到了從4年前認識她以來的成長：「她的成長與始終如一的天真燦爛並存，是非常迷人的特質，她完美地詮釋了藤野這個角色。」而對於蒔田彩珠，導演則說：「讀完漫畫原作後，我曾與蒔田演員見面，當時我對她說『如果有機會翻拍這部作品，就拜託妳演京本』。我覺得能安心地把京本交給她。」導演對於兩位演員完美詮釋故事核心角色的表現給予高度讚賞。\n
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飾演「藤野」與「京本」童年時期的演員。是枝裕和導演在多位甄選者中，一見面便確信「非這兩人莫屬」，由是七瀨楓莉與岡田六花擔任。2人拍攝《驀然回首》時皆為11歲的小學五年級生，生日僅相差一天。該片更是七瀨演員的出道作，是枝裕和導演表示：「她開朗、落落大方、自然的姿態正是『藤野』本人！」是和角色形象極為契合的選角。而對於岡田六花，是枝裕和導演也給予高度評價：「隨著拍攝進行的過程，她表現得愈來愈好，讓我不禁心想『還想再多看看她的表現呢』，她的戲分也比原本預定的增加了不少。」《驀然回首》將於9月11日（五）在台上映。
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