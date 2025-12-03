《驀然回首》改編真人版電影由是枝裕和執導 2026年全台大銀幕上映

台北市 / 林彥廷 綜合報導

​以《炎拳》、《鏈鋸人》等作擁有眾多粉絲的漫畫家藤本樹，其扣人心弦之作《驀然回首》原作漫畫及改編動畫皆獲得廣大回響，現也將推出真人版電影，由以《小偷家族》獲得坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」的是枝裕和一手包辦導演、劇本、剪輯。

​電影將細膩描繪藤野與京本從小學一路走過的13年，更以藤本樹的家鄉秋田縣仁賀保市為中心拍攝，讓作品浸潤在最純粹的光影裡，飽覽陪伴主角成長的四季風景。​

​特別的是，是枝裕和導演在收到執導邀約前，就已被《驀然回首》真切的故事所打動，他表示當時偶然在書店看到這部作品，被封面的「背影」吸引後就買下來一口氣讀完了，更分享：「藤本樹先生如果沒畫這部作品，應該就無法繼續前進吧，我深切地感受到那樣的心情。」

​​與藤本樹見面後，是枝裕和導演表示：「一開始是希望能向藤本先生致謝，謝謝他讓這樣的作品誕生，感謝能讓我在同樣的時代遇見這部作品，但那天在回家的路上，我記得自己就下定決心覺得必須執導本作。」

​​藤本樹則透露《海街日記》是他看的第一部是枝裕和導演的電影，對於導演細膩的執導深受感動、讚不絕口：「如果是枝導演能執導《驀然回首》，就什麼都不用多說了，我很期待！」

