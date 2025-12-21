《驀然回首》真人版電影公開首支預告！是枝裕和堅持「底片拍攝」耗時一年捕捉秋田四季

《驀然回首》預告。翻攝GaragePlay 車庫娛樂YouTube

將於2026年上映的漫畫家藤本樹動人之作《驀然回首》真人版電影，由是枝裕和導演一手包辦導演、劇本、剪輯，於今天公布首支30秒超特報前導預告，以及今年7月拍攝《驀然回首》電影時錄製的是枝裕和導演感想影片！漫畫家藤本樹所打造的《鏈鋸人》系列作目前累積發行本數突破3400萬冊，近期熱映中的《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》目前全球票房賣破270億日圓（約新台幣54億）。

《驀然回首》前導海報。車庫娛樂提供

《驀然回首》是漫畫家藤本樹在2021年於漫畫平臺「少年Jump+」上所發表的作品，當時《驀然回首》在知名創作者與漫畫粉絲之間引起熱烈討論，第一天的觀看次數隨即突破250萬。不僅在日本，這部作品還在37個國家和地區出版，在世界各地廣為流傳；2024年推出的動畫電影版的票房更熱賣20.4億日圓，也於日本國外33個國家和地區上映，獲得日本國內外極高的評價。真人版電影《驀然回首》由2018年以《小偷家族》獲得坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」的是枝裕和導演執導，確定將於2026年在日本、臺灣、韓國上映。

《驀然回首》雪地版前導海報。車庫娛樂提供

今天12月21日在「JUMP FESTA 2026」的會場中，公布了《驀然回首》的首支預告和是枝裕和導演的訪談影片，車庫娛樂也與日本同步公開這兩支影片。首支預告以繪製漫畫的手部動作和聲音作為開頭，隨著音樂流淌，以主角「藤野」和穿著日式傳統棉袍的「京本」她們倆的背影，一同描繪出四季更迭的景象，能窺見原作中會令人想起的經典場面。特別的是，這次應是枝導演的要求，整部電影以底片拍攝。並首次與攝影師上野千藏合作拍攝電影，兩人一同將美麗的四季和「藤野」與「京本」的模樣，精心地記錄在底片中。

《鏈鋸人》藤本樹動人之作《驀然回首》真人電影版2026年上映 。車庫娛樂提供

音樂部分則由曾經手電視劇《大豆田永久子與三個前夫》和動畫《怪獸8號》等影像作品之配樂、歌手米津玄師和宇多田光的歌曲的音樂家．坂東祐大負責，《驀然回首》首支預告的音樂也由他製作。坂東祐大曾為是枝導演所執導的廣告製作音樂，這次是他第一次參與是枝導演的電影作品。坂東祐大表示：「以藤本樹老師獨一無二的故事為基底，以細膩的目光將精湛的演技、仁賀保市四季更迭的美麗風景以及那些時光，捕捉刻劃在十分有品味的底片影像中。我希望也能透過音樂，精心編織出這個世界。」

是枝裕和導演執導《驀然回首》真人電影版。車庫娛樂提供

此外，是枝導演的感想影片於7月時在秋田縣仁賀保市拍攝《驀然回首》時所錄製，另外，《驀然回首》於2025年2月到4月及5月拍攝了冬天．春天的部分；7月拍攝了夏天的場景；11月則是秋天的部分，在四季中完成拍攝作業，在電影中將可飽覽豐富的四季之景。動人鉅獻《驀然回首》2026年全台上映！



