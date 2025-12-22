《驀然回首》真人版2026上映！導演是枝裕和一手包辦 全片底片拍攝

日本漫畫家藤本樹的經典神作《驀然回首》即將於2026年推出真人版電影，由導演是枝裕和一手包辦。為了忠實呈現原作精神，全片採用底片拍攝，並選在藤本樹的故鄉秋田縣仁賀保市取景，精心捕捉四季變化與主角形象。首支30秒前導預告已經曝光，引發全球粉絲熱切期待，這部講述兩位立志成為漫畫家少女之間青春動人故事的作品，即將以真人電影形式重現漫畫中的經典場景。

《驀然回首》真人版將於2026年上映，全片使用底片進行拍攝。（圖／GaragePlay 車庫娛樂）

這部電影由導演是枝裕和全權負責，他在接受採訪時表示，漫畫與電影雖然是不同的領域，但同為創作者，他認為這部作品令人振奮，確實地傳達了那股創作的覺悟。是枝裕和還透露，他是在書店被這本漫畫的封面吸引，喜歡到了一整晚後，原本只想向漫畫家致謝，但見到本人後便決定將作品改編成電影。為了呈現原作的獨特魅力，團隊採用底片進行拍攝，通過精細的手部動作和聲音搭配，再加上主角藤野的背影，描繪出一年四季的變化，力求重現原作中令人印象深刻的場景。前導預告中展示了主角繪製漫畫角色的過程，以及四季更迭的美麗景色，讓觀眾提前感受到電影的藝術氛圍。

廣告 廣告

《驀然回首》是藤本樹於2021年在漫畫平台上發表的作品，首日觀看數就突破250萬，並在全球37個國家和地區上映。2024年推出的動畫電影版在33個國家和地區放映，票房更是突破20億日圓。這部描繪青春與夢想的作品已經觸動了全球讀者和觀眾的心弦，而即將在2026年上映的真人版電影，無疑將再次喚起每個人心底最純粹的感動。

更多 TVBS 報導

DC宇宙新作《超少女》來了！《神力人》狂拍「英雄電影」

專訪／許瑞奇「穿短裙進男廁」嚇到伯伯！ 入魂變裝皇后：被激出來的

朱栢康、傅孟柏組殺手搭檔！ 李李仁成最惡反派「狠毒真面目」曝光

李奧納多認了28年以來沒重看《鐵達尼號》 珍妮佛勞倫斯問出真正原因

