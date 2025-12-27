驅動數位轉型新篇章！台電「共創數據永續新動能」論壇圓滿落幕
（首圖圖說：左起台灣經濟研究院研究一所所長陳彥豪、台灣電力公司資訊系統處副處長潘明宏、台灣人工智慧協會執行長林筱玫、勤業眾信永續發展與風險管理顧問股份有限公司執行副總蔡沛成，共襄盛舉參與「共創數據永續新動能」論壇）
面對氣候變遷加劇與能源轉型壓力，如何善用數據與人工智慧，為電力產業導入永續新動能，已成為各國電業共同課題。為深化數據應用價值並加速企業永續發展，台灣電力公司 12 月 26 日舉辦「共創數據永續新動能」論壇，串聯各界重量級講者，從企業永續轉型、AI 驅動能源決策到能源與環境科技佈局，分享最新趨勢與實務案例。台灣電力公司資訊系統處副處長潘明宏強調，面對淨零挑戰，人才培育是數位轉型成功的關鍵，台電將透過導入 AI 與數據分析強化電業韌性，運用創新科技落實永續。
風險衝擊供應鏈，台電數據成企業減碳關鍵
勤業眾信永續發展與風險管理顧問股份有限公司執行副總蔡沛成表示，氣候變遷引發的供應鏈中斷與實體風險已是企業不可迴避的挑戰，尤其台灣減碳重心在於電力處理，台電所提供的資訊對企業而言至關重要。
蔡沛成分析，企業目前面臨三大壓力，首先是國際法規如 IFRS S1、S2 的強制揭露，將永續與財務表現掛鉤；其次是金管會針對上市櫃公司的溫室氣體盤查路徑圖；最後則是來自如 Apple、Nokia 等品牌大廠的供應鏈減碳要求。他強調，未來的競爭力將從「低價者得」轉向「低碳者得」，碳排數據將直接影響採購份額。
針對複雜的數據管理，蔡沛成分享實務應用，如面板大廠則結合工業 4.0 的 IoT 數據，將生產資訊轉化為精準的產品碳足跡（PCF）模型，並建議，企業應秉持「先梳理盤查、後數位化」的原則，善用 AI 處理龐雜數據並建構管理框架，將永續危機轉化為彎道超車的轉機。
（圖說：勤業眾信執行副總蔡沛成分享企業永續轉型實踐經驗。）
電力吃掉 AI 能源基礎建設成為國家數位競爭力核心
台灣人工智慧協會執行長林筱玫指出，「AI 吃掉軟體，軟體吃掉百工百業，但電力會吃掉 AI。」她強調，若無穩定的電力支撐，再強大的 AI 模型也無法發揮價值，電力基礎建設已成為數位競爭力的核心。
林筱玫引用研究數據說明，生成一張 AI 圖片約耗費微波爐運轉 5.5 秒的電力；而生成一段 8 秒短影音的耗能更是生圖的 700 倍，隨著模型規模從 Llama 8B 演進至 405B，電力與水資源需求呈幾何級數增長，預估 2025 年全球數據中心用電量將達 2800 GW，電網架構與發電效率將直接影響 AI 產業的佈局。
林筱玫預測 AI 管理模式將從圖形介面（GUI）轉向對話介面（CUI），並邁向結合語言、視覺與動作的具身智能（Embodied AI）時代，她勉勵與會者，未來競爭的核心不在於 AI 是否取代人類，而是「會用 AI 的人將取代不會的人」。
（圖說：台灣人工智慧協會執行長林筱玫解析 AI 如何改變能源決策。）
引導資料中心落腳能源樞紐 推動電網技術轉向智慧化
台灣經濟研究院研究一所所長陳彥豪指出，在全球 AI 浪潮下，「電力」已成為支撐 AI 國力的最底層天花板，面對 2027 年至 2030 年的能源轉型關鍵期，台電的角色應從傳統供電者，提升為推動「韌性社會、綠色成長、淨零轉型」的國家基礎設施核心。
陳彥豪分析，目前企業面臨氣候變遷與地緣政治的雙重挑戰，特別是供應鏈韌性，由於全球資源緊缺，如銅價漲幅驚人、變壓器交期拉長，台電需建立「循環經濟」策略，例如投資電纜回收技術以確保關鍵材料穩定。此外，如資料中心應優先佈局於具備餘熱利用（如 LNG 接收站旁）或電源充沛之場域，以降低電網併網壓力。
未來電網需如同「多功能延長線」，能同時處理直流與交流電的多樣需求。陳彥豪認為，台電應作為「技術實證場域」，與學界、民間資本合作，台電將不只是穩定供電，更是帶領台灣的火車頭。
（圖說：台灣經濟研究院研究一所所長陳彥豪分享 AI 能源與環境科技策略與落實。）
跨界對談 激盪智慧電力火花
論壇壓軸由蔡沛成擔任主持人，邀請兩位講者針對電力數據的未來應用進行深度對談。陳彥豪指出，台電身為「資訊大富翁」，應「擁抱 AI」並採取自主開發策略，唯有自主建模，才能在確保合規與穩定的前提下，保留電網操作的彈性，而非盲目套用外部工具。
針對 AI 帶來的巨大耗能挑戰，林筱玫表示，民眾使用高能耗 AI 模型恐對電網造成類 DDoS 攻擊的負荷；建議政府應建立模型分級機制，將國安核心運算留存境內，非核心的高耗能運算則可分流至國外算力中心，以緩解國內電力與環境壓力。
蔡沛成總結指出，將深厚的電力知識轉化為 AI 加值，未來應強化跨域人才培育，在能源策略、技術應用與資安意識間取得平衡，加速打台電轉型。
在「共創數據永續新動能」的核心精神下，台電期盼將此次論壇累積的對話成果，進一步轉化為具體行動方案，從內部流程到對外服務全面升級，讓數據成為驅動轉型與智慧電力發展的關鍵引擎，與各界攜手迎向更綠色、更智慧的能源未來。
