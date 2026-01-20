驅動次世代遊戲視效！ROG攜手輝達推G-SYNC Pulsar電競螢幕

記者李鴻典／台北報導

華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國攜手NVIDIA推出全新Strix XG27AQNGV電競螢幕，27吋QHD（2560 x 1440）顯示面板搭載獨家Ultrafast IPS技術，具備疾速1毫秒（GTG）反應時間；再加上電競雙模功能，確保玩家可透過縮放後的25吋（對角線）畫面，以1080p或2368 x 1332解析度流暢執行遊戲。

華碩表示，ROG Strix XG27AQNGV內建G-SYNC Pulsar、G-SYNC Ambient Adaptive技術，搭配G-SYNC可變更新率，無需升級CPU或GPU，就能輕鬆享有最高4倍的有效動態清晰度，並透過內建光線感測器，自動調整螢幕亮度與色溫，提供更自然且舒適的觀看體驗。

華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國攜手NVIDIA推出全新Strix XG27AQNGV電競螢幕。

華碩也說，全新ROG Strix XG27AQNGV配備NVIDIA G-SYNC處理器，可呈現最高360Hz更新率的出眾視覺效果和超低動態模糊；同時，第一人稱射擊遊戲玩家除能選擇較熟悉的25吋（對角線）1080p顯示尺寸，還可於設定中開啟「電競雙模」，以更精準像素的2368 x 1332解析度進行遊戲，零延遲、無破圖的卓越表現遠超同級。

華碩說，為帶來絕佳擴充性，ROG Strix XG27AQNGV擁有一應俱全的連接選項，包括：DisplayPort™ 1.4、兩個HDMI® 2.1、耳機插孔與USB集線器，能相容支援市面上各種多媒體裝置，使用更彈性便利。ROG Strix XG27AQNGV，建議售價：NT$ 23,900。

ROG Strix XG27AQNGV擁有一應俱全的連接選項，能相容支援市面上各種多媒體裝置。

記憶體與儲存品牌金士頓宣布，再度榮登《富比士》（Forbes）「2025年美國最大私人公司」排行榜，並躍升為第28名。金士頓同時持續蟬聯排行榜中「技術硬體與設備」類別第一名，展現品牌在快速變遷的科技產業中持續穩健成長的實力，並進一步鞏固其業界領導地位。

金士頓再登2025《富比士》美國最大私人企業前30強。

回饋支持，並一同喜迎新年，金士頓推出「開運迎新春 好禮帶著走」慶祝活動。自2月2日至2月15日止，凡購買任一金士頓產品，即可獲得限量「2026 馬上系列」紅包組。

全球 AI 浪潮進入關鍵轉捩點，跨域應用加速落地，成為推動產業升級的核心動力。年度最大人工智慧生態系盛會「AI EXPO Taiwan 2026」回歸，將於3月25日至27日在圓山花博爭艷館開幕。繼去年創下2.6萬觀展人次佳績後，適逢展會五週年，今年規模全面升級，將集結全球超過 250 家知名科技品牌、逾60位企業專家領袖及100個跨域生態鏈夥伴，共同擘劃 AI 全景生態系，預計吸引超過5萬名產業決策者參與。

AI EXPO Taiwan 2026年3月25日至27日登場。

AI EXPO Taiwan 2026 持續實踐永續責任，推動「用 AI 支持愛」公益計畫，攜手伊甸社會福利基金會與兒童福利聯盟，除沿襲每位參觀者入場即捐助新台幣 10 元的傳統外，五週年特別推出「愛的五次方」企劃，凡於現場參與未來信箱投遞活動，愛心捐贈金額將升級為 50 元，全力支持偏鄉教育與弱勢關懷。

