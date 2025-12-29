驅熊神器！日研發「怪獸狼」廣獲好評 印度想進口

日本今年「熊害」嚴重。（示意圖／Pexels）





日本今年「熊害」嚴重，如何嚇阻野熊傷害人類成為當務之急。北海道一家科技公司好幾年前開發的「怪獸狼」，大獲好評，甚至有印度客戶跨海詢問，看是否能嚇跑大象。

這不是鬼屋裝置，而是北海道一家科技公司推出的怪獸狼，被譽為趨熊神器。日本近來熊害嚴重，這款2016年問世的怪獸狼，竟然成為救世主，實驗看看就知道，不只大老遠棕熊就被嚇跑，就連野鹿、野豬都嚇破膽，趕緊落跑。

再野的潑猴也好害怕，因為怪獸狼裝有紅外線感應器，有動物闖入半徑20公尺內就會自動啟動，不斷轉頭發光，鬼吼鬼叫嚇跑動物，聲音最大達到90分貝。

廣告 廣告

並隨機播放50種不同聲音，包括怒罵聲和動物嚎叫，防止動物對單一聲音產生適應，近年來怪獸狼還出現2.0版本，不僅很吵很恐怖，還會追著動物跑。

開發公司社長太田裕治：「有農業大學的老師告訴我，熊的天敵是野狼他這樣建議我，所以我就做成野狼的外型。」

日本熊害恐慌，讓怪獸狼意外走紅，目前已有330台在農場牧場投入使用，甚至有印度客戶跨海詢問，想用來嚇跑大象。

更多東森新聞報導

日本2025年度漢字是「熊」熊害頻傳 民眾有感

「熊」首登日本年度漢字 反映熊害層出不窮

400公斤熊「推倒巨籠」因貪吃被逮 黑熊中麻醉狂吃

