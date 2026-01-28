驅逐移民風暴延燒！是否開除國土安全部長 川普一字回應

美國總統川普明確表示，他目前不會讓國土安全部長諾姆下台。

美國移民暨海關執法局最近強力執法，逮捕非法移民，造成至少兩人死亡，有媒體詢問，是否會開除國土安全部長諾姆下台，川普只簡單回答了一個字，就是「No」。（葉柏毅報導）

諾姆最近由於處理兩起示威民眾與聯邦執法人員的衝突風波，而遭到批評。諾姆表示，兩名喪生的示威者普雷蒂與古德，他們的行為涉及國內恐怖主義，引發爭議。據外電報導，白宮雖然與諾姆的這種強硬說法，有意保持距離，但在川普與諾姆，26日星期一，在白宮進行長談之後，川普仍然決定，留任諾姆。

川普27日在啟程前往愛荷華州出席活動前表示，政府正針對明尼蘇達州相關案件進行詳細調查，川普表示，他會全程關注，也希望這是一項非常有尊嚴、開誠布公的調查，他強調會「親自審視」。

在被問到諾姆的表現時，川普表示，他認為諾姆做得很好，美國的邊境變得更安全了。川普說，在他上任之前，每年有數百萬人，試圖通過邊境進入美國；但目前美國的邊境幾乎沒有人進來，而現在能進入美國的人，都是透過合法的程序，沒有非法移民。