《驅魔男神》林哲熹圓夢合體大嘴巴 對印度男神大喊「Jisoo」

正在韓國學短期遊學的林哲熹特別返台，與印度男星阿建巴吉瓦合體宣傳《叫我驅魔男神》。(光盛影業提供)

奇幻喜劇《叫我驅魔男神》是台片少見的寶萊塢風格作品，揉合「動作 × 歌舞 × 驅魔」，堪稱荒謬極限。男主角林哲熹片中又唱又跳，坦言跳舞對他確實是個挑戰，但也笑稱自己一直有男團夢，如今終於圓夢。

電影27日舉辦「驅魔趴」試映會，現場猶如大型變裝晚會，道士、陰陽師與修女齊聚，氣氛熱鬧。觀眾映後對豪華的寶萊塢式歌舞印象深刻，林哲熹笑回：「我一直有男團夢，這次能跟大嘴巴的懷秋熱舞，也算圓夢了！」懷秋則感性表示，重回練舞室聞到熟悉的木地板味，讓他瞬間找回當年的舞魂。而演藝圈老大哥高捷更敬業挑戰舞藝，練到小腿拉傷仍樂在其中，直呼：「現在沒問題了啦！」

廣告 廣告

張懷秋久違再進練舞室，聞到木地板的味道非常熟悉。右為吳震亞。(光盛影業提供)

林哲熹這次徹底拋棄男神包袱，為了演活魯蛇角色，他自爆私下瘋狂練習講垃圾話，並鑽研直播帶貨文化。他坦言，這個角色雖然只想跟心儀女生在一起，卻被迫承擔拯救世界的責任，這種「小人物掙扎」既寫實又逗趣。

《叫我驅魔男神》舉辦「驅魔趴」搶先試映會，主創近距離與觀眾見面。(光盛影業提供)

面對台印跨國溝通，林哲熹透露語言完全不是隔閡，反而笑料百出，例如阿建講印度話的「技術（ㄐㄩㄕㄨ）」，他會搞笑回「Jisoo」。高捷也老神在在表示，靠著「Body Language」就能溝通無礙。《叫我驅魔男神》將於12月31日上映。

更多鏡週刊報導

黃仁勳尾牙嘉賓預定？《陽光女子合唱團》首映嗨翻 鍾欣凌、陳意涵自薦：婚喪喜慶都能唱

專訪／杜汶澤擲千萬東區開麵館 經驗值來自童年辛酸

紙風車客家親子劇《燈怪》台南圓滿落幕 巡演破5萬人朝聖