《驅魔麵館》蘇炆首度來台 趙炳圭入伍前選定台北見粉絲
【緯來新聞網】因超人氣奇幻韓劇《驅魔麵館》紅遍全亞洲、飾演熱血少年「蘇炆」的韓國演員趙炳圭（Cho Byeong Kyu），確定將於 4月4日 首度來台舉辦「Cho Byeong Kyu Fanmeeting in Taipei Just us」趙炳圭2026台北見面會。首度來台灣的趙炳圭，這趟旅程不僅是他與台灣粉絲的第一次相見，更是一場別具意義的相聚。在即將入伍、暫別影壇之前，他選擇以海外見面會的方式，親自向一路支持他的粉絲們道聲感謝，也留下珍貴的回憶。
韓國演員趙炳圭在《驅魔麵館》中飾演熱血少年「蘇炆」。（圖／無限暢通娛樂提供）
趙炳圭表示，希望在踏入人生下一個階段前，能用最真誠的方式，回應粉絲長久以來的等待與陪伴。主辦單位透露， Just us見面會將舉辦同日兩場演出，並準備豐富的粉絲福利，包括 全場合影、全場限定小卡、全場 Hi Bye、全場 Hi Touch，以及VIP全區簽名海報、VIP全區簽名小卡等抽選回饋，寵粉的趙炳圭希望讓每一位到場的粉絲，都能擁有滿滿的笑容。
趙炳圭憑藉《驅魔麵館》中爆發力十足的演技，成功塑造背負命運、一路成長的少年英雄形象，不僅創下高收視與高話題度，更讓「蘇炆」一角成為無數觀眾心中的人生角色。從眼神到情緒轉折，趙炳圭細膩又真誠的演出，被譽為新世代韓劇中最具說服力的演技派之一。
趙炳圭將於 4月4日 首度來台舉辦見面會。（圖／無限暢通娛樂提供）
事實上，在成為「蘇炆」之前，趙炳圭早已是業界公認的實力演員。他曾於《Sky Castle 天空之城》中留下極具存在感的表現，也在《金牌救援：Stove League》中展現穩定且成熟的角色掌握度，更憑藉多部作品累積口碑，榮獲 SBS 演技大賞「男子新人演技獎」，從青澀少年正式晉升為備受期待的主流演員。
令人驚訝的是，趙炳圭的演藝歷程堪稱「拼命型」。出道初期同時橫跨電影、電視劇、網劇與舞台劇，短短五年間累積 70 多部作品、超過 500 場試鏡經驗，高密度的實戰磨練，讓他能自由切換熱血、冷靜、陰鬱甚至黑暗角色，被不少導演形容為「越拍越有深度的演員」。也鍛鍊出能自由切換各類型角色的演技實力。
2025 年起，趙炳圭除積極籌備亞洲見面會巡演計畫外，主演電影《Boy》亦於2026年 1 月 17 日在韓國上映。趙炳圭再度突破自我，片中挑戰詮釋遊走在犯罪邊緣的少年「羅漢」，展現與《驅魔麵館》截然不同的黑暗面。他也坦言，希望觀眾能看見他身為演員更多層次的可能性，並期待未來台灣上映時，能親自與台灣粉絲分享作品心情。
