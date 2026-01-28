《驅魔麵館》趙炳圭入伍倒數 4／4來台舉辦見面會

趙炳圭在《驅魔麵館》飾演熱血少年「蘇炆」。（圖／無限暢通娛樂提供）

在韓劇《驅魔麵館》飾演熱血少年「蘇炆」的演員趙炳圭，宣布將於4 月 4 日首度來台舉辦《Cho Byeong Kyu Fanmeeting in Taipei》趙炳圭2026台北見面會，消息曝光後立刻在粉絲圈掀起暴動，不少劇迷直呼：「終於等到本人來台！」

趙炳圭憑藉《驅魔麵館》中爆發力十足的演技，成功塑造背負命運、一路成長的少年英雄形象，不僅創下高收視與高話題度，更讓「蘇炆」一角成為無數觀眾心中的人生角色。從眼神到情緒轉折，趙炳圭細膩又真誠的演出，被譽為新世代韓劇中最具說服力的演技派之一。

令人驚訝的是，趙炳圭的演藝歷程堪稱「拼命型」。出道初期同時橫跨電影、電視劇、網劇與舞台劇，短短五年間累積 70 多部作品、超過 500 場試鏡經驗，高密度的實戰磨練，讓他能自由切換熱血、冷靜、陰鬱甚至黑暗角色，被不少導演形容為「越拍越有深度的演員」。也鍛鍊出能自由切換各類型角色的演技實力。

即將入伍的趙炳圭，選在4/4來台舉辦見面會。（圖／無限暢通娛樂提供）

即將首度來台灣的趙炳圭，這趟旅程不僅是他與台灣粉絲的第一次相見，更是一場別具意義的相聚。在即將入伍、暫別影壇之前，他選擇以海外見面會的方式，親自向一路支持他的粉絲們道聲感謝，也留下珍貴的回憶。趙炳圭表示，希望在踏入人生下一個階段前，能用最真誠的方式，回應粉絲長久以來的等待與陪伴。

主辦單位透露， 見面會選在花漾展演空間，將舉辦同日兩場演出，並準備豐富的粉絲福利，包括 全場合影、全場限定小卡、全場 Hi Bye、全場 Hi Touch，以及VIP全區簽名海報、VIP全區簽名小卡等抽選回饋，寵粉的趙炳圭希望讓每一位到場的粉絲，都能擁有滿滿的笑容。

