驊哥電腦傳倒閉？本人認了財務困難 強調「沒有跑路」

客製化筆電商家「驊哥電腦」近日傳出倒閉消息，引發網友關注。有網友表示，公司已資遣所有員工，並欠下代理商約1000多萬元債務，官網上多數商品也已下架。對此，驊哥電腦出面澄清，強調傳聞不實，並表示：「沒有跑路，也沒有要倒閉。」

驊哥電腦疑倒閉！網傳資遣員工、商品全下架

日前PPT有網友分享，Threads、臉書等社群傳出一張對話紀錄，稱公司內部員工證實驊哥電腦已資遣員工，目前僅剩老闆一人運營，且欠債未還。貼文中還指出，公司網購商品幾乎全數下架，只剩下部分福袋出售。部分消費者亦在官網發現，多數電腦商品標示售完，對是否能收到貨感到疑慮。

檢視驊哥電腦官網，可發現筆電、桌機等高單價商品已全數下架或標示售完，目前僅有滑鼠、保護貼及防毒軟體等周邊小物仍有庫存。傳言與清倉式缺貨現象結合，外界質疑公司已失去供貨能力。

官方發文闢謠 承認遇財務問題

對此，驊哥電腦今（7日）下午在臉書發文澄清，否認跑路或倒閉，也駁斥「黑衣人搬貨」等傳聞。公司承認近期財務上遇到問題，並表示仍在與代理商及銀行進行處理與協商，強調並未涉及高利貸。

驊哥電腦指出，為保障消費者權益，所有已下單的商品均會如期出貨，部分商品暫時下架或標示缺貨，主要是避免消費者付款後無法出貨造成困擾。至於員工部分，公司承認有資遣，但強調無欠薪，資遣費亦已支付完畢。

