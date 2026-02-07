即時中心／林韋慈報導

網路知名客製化筆電商家「驊哥電腦」近日驚傳倒閉，Threads上流傳多則貼文與對話截圖，指稱店家已資遣全部員工，並尚積欠代理商逾新台幣1000萬元貨款，引發網友熱議，相關粉專與社團也湧入大量關切留言。





根據網友轉貼的對話截圖，有自稱與內部人員熟識者表示，驊哥電腦已完成員工資遣，只剩下老闆一人，並積欠代理商「1000多萬元貨款」；同時官方購物平台已將線上商品全數下架，僅剩少量以「庫存換現金」形式販售的福袋。

實際查看驊哥電腦官網，目前多數筆電商品顯示缺貨或無法購買，仍可購買的商品以配件、保護貼、防毒軟體等為主。相關狀況也讓不少網友質疑營運是否出現異常，並在粉專留言詢問實情。截至目前，針對是否停業、資遣員工及積欠貨款等傳聞，驊哥電腦負責人尚未出面回應。

同時，店家社群平台也出現大量網友留言洗版，紛紛表示「要跑路囉」、「留友看」、「喜傑獅先，再來你，被神罰了」。而社群平台貼文最新動態則停留在1月29日販售一張出清的貓抓布電腦椅。





原文出處：快新聞／驊哥電腦驚傳倒閉？網傳欠款1000多萬 員工全遭資遣

