驊哥電腦驚傳營運異常「已跑路」！全員資遣、欠代理商千萬貨款

網路知名客製化筆電商家驊哥電腦驚傳營運異常，網路上有消息指其已「資遣全部員工」、還積欠代理商逾1000萬元貨款，引發網友熱議。

臉書社團「電腦DIY組裝－維修．疑難雜症 討論區」有網友轉貼Threads貼文截圖，有自稱熟識內部員工者指出，驊哥電腦疑似因財務問題，已資遣全體員工、欠了代理商大筆貨款，「兩手一攤沒錢」。

實際查詢驊哥電腦官方網站，目前多數筆電商品顯示缺貨或無法購買，僅剩部分保護貼、滑鼠、防毒軟體等配件仍可下單。也有網友指出，官網商品幾乎都已下架，質疑是否以「清庫存換現金」方式因應資金壓力。

驊哥電腦粉絲專頁近期也湧入大量留言洗版，「要跑路了嗎」、「留友看」、「收不收得到貨是另一回事」、「可能撐不到12週年」、「保固售後山盟海誓，如今跑路都沒你的事」；也有買過筆電的消費者留言反映，產品仍在保固期間卻無法聯繫客服，寄送維修後多日沒有回應，透過電話與通訊軟體皆無法接通真人服務。

據了解，驊哥電腦成立於2014年9月，主打客製化筆電市場，過去曾因優惠方案與產品出貨議題在網路引發討論。如今再度捲入「資遣員工」、「積欠貨款」等傳聞，讓不少長期支持的消費者與粉絲錯愕不已。

