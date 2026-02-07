「驊哥電腦」爆欠千萬、員工全資遣！本人4點聲明回應了

生活中心／李紹宏報導

近日社群平台Threads與臉書社團瘋傳，「驊哥電腦」疑似惡性倒閉，不僅傳出已資遣全數員工，更被爆出積欠代理商高達新台幣1000萬元的貨款。目前該公司官網的筆電商品幾乎全數下架，僅剩少量配件，引發關注。對此，驊哥在臉書粉專做出最新回應，強調沒有要跑路和倒閉，也承認近期確實在財務上出問題，目前在跟代理商與銀行溝通中。

「驊哥電腦」遭爆積欠1000萬貸款，資遣員工，對此，驊哥發出最新聲明。（圖／翻攝自驊哥電腦臉書）

【驊哥的4點聲明】

大家好，我是驊哥：

1.首先我沒有跑路、也沒有要倒閉，更沒有網路上傳的黑衣人來搬貨。

2.近期確實在財務上出了點問題，目前也都在跟代理商與銀行溝通中，但我沒有去碰高利貸所以也請大家放心。

3.消費者已下單的商品都會正常出貨，會把商品暫時掛缺/下架是因為擔心消費者付款了我們無法出貨造成困擾。

4.針對員工的部分，我無欠薪，並也已按照勞基法規定支付資遣費，目前訊息部分會回比較慢一點請見諒。

