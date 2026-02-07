「驊哥電腦」驚傳倒閉！官網全掃空 員工疑遭全數資遣

驊哥電腦官網上商品幾乎全數下架。（圖／翻攝官網）





知名客製化筆電商家「驊哥電腦」驚傳倒閉！社群平台Threads與臉書社團「電腦 DIY 組裝」，日前瘋傳驊哥已資遣全體員工，並積欠高達1000多萬元貨款。目前官網商品幾乎全顯示為缺貨，大批網友湧入粉專洗版，擔心負責人捲款跑路。

社群爆料：疑積欠千萬貨款

根據網友在社群平台引述內部消息指出，驊哥電腦負責人疑似投資失敗，導致公司財務出現巨大黑洞。爆料內容提到，公司內部已於近日資遣所有員工，且面對供應商高達千萬元的貨款支付要求，已呈現「兩手一攤沒錢」狀態。

實際檢視驊哥電腦官網，可以發現筆電、桌機等高單價核心商品已全數被下架或標示售完，全站僅剩滑鼠、保護貼及防毒軟體等周邊小物有庫存。傳言加上清倉式的缺貨現象，讓外界質疑驊哥電腦已失去供貨能力。

粉專遭網友洗版 負責人暫時神隱

消息傳開後，驊哥電腦的官方臉書粉專瞬間湧入大量留言，網友紛紛諷刺：「生意太好，商店沒一個東西能買」、「老闆跑路了嗎？」、「留名等看後續」。部分已下單的消費者也焦急發問，擔心收不到貨或後續保固求助無門。

截至目前為止，驊哥電腦負責人尚未對外發表任何正式聲明，官方客服管道亦處於斷線狀態。檢方與消保官是否會介入調查，仍待後續釐清。

