「驊哥電腦」驚傳倒閉！遭爆員工全資遣、欠代理商逾千萬

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

網路知名客製化筆電商家驊哥電腦近日在社群平台被大量點名，Threads上流傳多則貼文與對話截圖，指稱店家已資遣全部員工，並積欠代理商逾新台幣1,000萬元貨款，引發網友熱議，也讓粉專與社團湧入關切聲浪。

驊哥電腦。（圖／驊哥電腦臉書）

根據網友轉貼的對話截圖內容，有自稱與內部人員熟識者表示，驊哥電腦已向員工完成資遣，代理商端則「欠了1,000多萬的貨」，目前無力償還，並提到官方購物平台已將線上商品全數下架，僅剩少量「金庫存換現金」形式的福袋販售。不過，上述說法皆為社群流傳內容，尚未獲得官方證實。

實際查看驊哥電腦官網，目前多數筆電商品顯示缺貨或無法購買，仍可見的商品以配件、保護貼、防毒軟體等為主。相關狀況也讓不少網友質疑營運是否出現異常，並在粉專留言詢問實情。截至目前，針對是否停業、資遣員工及積欠貨款等傳聞，驊哥電腦負責人尚未出面回應，實際營運狀況仍有待進一步釐清。

