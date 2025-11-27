驊宏資通「GufoNotes 慧議通」加速政府AI落地 打造行政效率與資安雙標準

驊宏資通推出的 GufoNotes「慧議通」以全地端部署與智能化會議流程，協助政府單位提升行政效率並強化資料活化應用。（圖片提供／驊宏資通）

生成式 AI 正快速導入政府與大型組織，但「資安合規」與「實際落地」始終是推動過程中最大的挑戰。驊宏資通（6148）推出的 GufoNotes 慧議通，以全地端部署、高精準語意處理與自動知識化管理為三大核心能力，協助公部門在既有內網環境中安全導入 AI，解決「不敢用 AI」與「資料無法活化」的兩大痛點，成為近年備受關注的政府級 AI 會議平台。

全地端部署 打造政府級資安防線

政府機關導入 AI 的首要條件就是「資料不外流」。慧議通採 完全地端部署，從錄音、語音辨識、逐字稿、摘要到文件輸出，全程在內網完成，不依賴外部雲端。完整符合政府資安稽核規範，確保政策研議、預算規劃、跨部會決策等敏感內容，皆能在安全環境中運作。

平台同時提供嚴謹的加密與權限控管，依部門與職務層級設定存取權限，避免資料外洩風險。許多公部門使用者回饋表示：「這是少數兼具 AI 效率與政府級資安的系統，真正能放心長期使用。」

提升會議品質：客觀、完整、跨部門一致

政府的會議量多複雜，更需跨部門協作，紀錄品質卻嚴重仰賴個別承辦的經驗與判斷。慧議通透過 AI 語音辨識、自動逐字稿、摘要與議題萃取，直接解決長期困擾的紀錄落差問題：

消除紀錄者差異，內容更客觀一致

避免漏記、錯記，提高後續執行準確度

跨局處會議可套用統一格式，便於比對與追蹤

透過 AI 自動化彙整，讓主管能更快掌握討論重點與決策脈絡，提升行政推動效率。

資料活化：每場會議都成為可搜尋的知識資產

公部門長期累積大量會議文件與專案紀錄，但「找不到」、「比對難」、「經驗無法交接」是普遍現象。慧議通將每一場會議自動轉換成可搜尋、可回溯、可再利用的知識結構，讓資料不再只是靜態檔案，而是能被系統化管理的重要資產。

許多實際用戶回饋，過去需花 2–3 小時才能整理完成的會議紀錄，如今能在數分鐘內取得完整且具一致性的會議內容，流程更加順暢，行政效率也顯著提升。

AI 快速落地 推動智慧行政加速成形

在政府全面推動智慧行政的趨勢下，慧議通協助公務機關跨越「不敢用」、「導入成本高」、「應用不明確」三大門檻，成為銜接資安要求與實際應用的重要工具。它不只讓會議更有效率，更讓資料得以流動、積累成組織智慧。

驊宏資通表示，未來將持續深耕政府與企業 AI 場景，協助更多單位實現「資料活化 × 行政加速」的目標，讓 AI 成為提升公共服務品質的重要引擎。

