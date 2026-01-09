驊陞受記憶體缺料影響 去年12月營收2.84億元連3降

（中央社記者曾仁凱台北9日電）連接器廠驊陞科技公布2025年12月營收新台幣2.84億元，年減9.21%，月減15.7%，為連續第3個月下滑，創下近1年新低。

驊陞說明，2025年底營收出現較明顯波動，主要受到全球記憶體供給結構性緊縮，以及價格上揚影響，非公司市占率或競爭力下滑。

驊陞表示，過去1年因AI資料中心大量建置，帶動高階HBM記憶體需求快速成長，記憶體產能優先配置於AI相關產品，導致消費型記憶體供給受限、成本上升，進而推高GPU與整機成本。客戶為維持毛利結構及控管庫存風險，普遍採取控制產量與延後出貨策略，驊陞的相關高速連接器與線束出貨受到短期影響。

驊陞受惠智能電子與車用電子等雙引擎帶動，2025年營收40.35億元，較2024年大幅成長30.88%。展望2026年，驊陞董事長陳宏欽日前表示，今年營收有機會比去年再成長約15%至20%。

驊陞表示，持續優化產品與市場布局，聚焦高附加價值、高技術門檻領域，積極推進PCIe Gen6、Gen7等高速介面產品，切入AI伺服器、HPC、資料中心等應用，強化中長期成長動能。

驊陞透露，近期取得顯示卡客戶審廠通過，將出貨高階顯示卡散熱模組，1月將開始試產、預計2月量產，將帶進新的營收挹注。（編輯：張良知）1150109