驊陞智能、車用雙引擎帶動 估明年營收成長挑戰2成

（中央社記者曾仁凱台北25日電）連接器廠驊陞科技間接受惠AI熱潮，今年前3季歸屬母公司淨利新台幣2.13億元，較去年同期大幅成長1.43倍，已超越去年全年。驊陞董事長陳宏欽今天表示，在智能電子與車用電子雙引擎帶動下，看好公司明年營收有機會比今年再成長約15%至20%。

驊陞原本在興櫃掛牌，今年6月10日送件申請股票上市，8月26日獲台灣證券交易所董事會通過初次上市申請案，預計12月下旬掛牌上市。

驊陞今天舉行上市前媒體茶敘，陳宏欽介紹，驊陞主要生產連接器，並深耕智能電子與車用電子等兩大應用領域，形成雙引擎。其中驊陞在視訊連接埠方面居於市場領先。

陳宏欽表示，驊陞參與VESA（視訊電子標準協會），從規格的的追隨者變成制定者，驊陞是全球唯二DisplayPort（DP）2.1標準的制定者，與貿聯-KY並列，而且市占率居於領先。另外，驊陞在HDMI 2.2新規格方面，上週也剛取得認證，與中國立訊成為目前全球唯二通過認證的廠商，明年相關新品出貨可望發酵。

陳宏欽指出，驊陞的連接器囊括全球前3大GPU（繪圖晶片）廠採用，在AI熱潮下，很多生成式AI運算都要用到GPU顯卡，另外美系GPU大廠的AI工作站RTX，驊陞也成功打進去。陳宏欽並透露，驊陞已經打進某CSP（雲端服務供應商）的AI資料中心供應鏈，負責提供高速傳輸連接線，明年開始出貨，可望為營運再添新動能。

至於車用電子方面，驊陞提供車用連接器、線束及USB充電座等零組件，以支援智慧座艙與ADAS（先進駕駛輔助系統）。目前主要客戶包括比亞迪、長安、東風等中國車廠。

陳宏欽坦承，中國市場「很卷」，競爭激烈，驊陞開始開拓歐美市場，去年取得韓國現代、KIA供應商資格，今年再拿到福特的全球供應商資格，可以開始合作產品開發，未來將逐漸發酵。

「內卷」一詞約在2020年前後於中國廣泛地被使用，觸及工作職場、各行各業，描述惡性競爭、沒有效率的情況，在劇烈競爭壓力下，縱使生產效率或實質收益遞減，仍然持續投入資源，導致過度競爭、資源消耗等負面影響。

陳宏欽表示，AI風潮驅動下，驊陞的智能電子產品今年成長幅度較大，前3季營收占比約57%，超過一半；汽車電子營收占比雖然降到43%，但業績仍然維持穩健成長。明年在雙引擎帶動下，樂觀預估公司營收可望比今年再成長15%至20%。（編輯：楊凱翔）1141125