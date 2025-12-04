驊陞預計12/22上市 競拍底價32元

（中央社記者曾仁凱台北4日電）連接器廠驊陞科技預計12月22日掛牌上市，配合初次上市前公開承銷作業辦理現金增資發行新股，對外公開承銷共819萬股，其中655.2萬股採競價拍賣方式，競拍期間12月5日至9日，競拍底價32元，12月11日開標。

另外，驊陞公開申購期間為12月10日至12日，訂12月16日公開抽籤。

驊陞今年營運表現突出，前10月營收新台幣34.14億元，年增38.92%；前3季歸屬母公司淨利2.13億元，較去年同期大幅成長1.43倍，均已超越去年全年成績。

驊陞董事長陳宏欽日前表示，在智能電子與車用電子等雙引擎帶動下，看好明年營收有機會比今年再成長約15%至20%。

陳宏欽表示，驊陞參與VESA（視訊電子標準協會），從規格的的追隨著變成制定者，驊陞是全球唯二DisplayPort（DP）2.1標準的制定者，與貿聯-KY並列，目前市占率居於領先。在HDMI 2.2新規格方面，驊陞11月也剛取得認證，與中國立訊成為目前全球唯二通過認證的廠商，明年相關新品出貨可望發酵。

在車用電子方面，陳宏欽表示，驊陞提供車用連接器、線束及USB充電座等零組件，以支援智慧座艙與ADAS（先進駕駛輔助系統），目前客戶以中國車廠為主，包括比亞迪、長安、東風等。

陳宏欽表示，現在中國市場競爭激烈，驊陞開始拓展歐美市場，去年取得韓國現代、KIA供應商資格，今年再拿到福特的全球供應商資格，可開始合作產品開發，未來商機將逐漸發酵。（編輯：張良知）1141204