「驕陽似我」原本找上趙露思？ 趙今麥演富家千金 挨轟「太土」

由大陸新生代女星趙今麥搭檔宋威龍主演的「驕陽似我」日前開播，播放量衝破2億，相關話題頻頻登上熱搜。不過，趙今麥飾演的富家千金「聶曦光」，卻被網友嫌棄穿搭土氣，讓人出戲。近日，網傳趙今麥其實並非「聶曦光」首選，當初劇組原本鎖定的是趙露思。

據傳，「驕陽似我」找上趙露思時，「許我耀眼」導演也在同一時間出現。趙露思因為比較喜歡「許我耀眼」劇本，加上曾與導演合作過，因而婉拒「驕陽似我」。「許我耀眼」播出後，趙露思的穿搭果然掀起風潮，同款服飾、包包甚至賣到缺貨。有網友感嘆，如果由趙露思演出「聶曦光」，造型肯定不會那麼土。

「驕陽似我」中，趙今麥飾演的「聶曦光」，性格開朗如溫暖小太陽，家境優渥卻行事低調，屬於平易近人的富家千金。但讓網友無法接受的是，明明是富家女，穿搭造型卻呈現「精緻土」，就算是精品上身，也絲毫沒有時尚感。

近日，網傳「聶曦光」一角最初鎖定的是趙露思，但恰巧「許我耀眼」也找上她，最後，趙露思選定扮演心機女「許妍」，甚至自降片酬、自帶私服進組，果然在零宣傳空降播出的情況下，成為年度爆款劇，趙露思在劇中展示的230套高訂造型，更是帶動時尚話題。

有網友感嘆，如果由趙露思演出「聶曦光」，造型一定會時髦許多；但也有人認為，趙今麥的「書卷氣」更貼近角色內核，強行更換恐破壞適配度。

