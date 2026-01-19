《驕陽似我》售後慶功太甜！宋威龍哭了震驚2億網友 舅舅「站哥」上線放送福利

宋威龍（左）與趙今麥在慶功宴上互動超甜。翻攝微博

宋威龍、趙今麥主演的《驕陽似我》是去年底到今年初中國最受矚目的時裝偶像劇，18日在婚宴場地舉辦慶功宴，男女主角宛如實景上演婚禮，「售後服務」超甜讓戲迷津津樂道。

其中，宋威龍疑似與趙今麥互動時，感性眼眶泛淚，該話題單日閱讀量破2億網友討論，認為他是對角色離情依依。慶功宴現場，背板有「心有林曦」CP主題詞；內場設置劇中重要場景「留光森林」主題卡座；桌上擺放印有林嶼森（宋威龍飾）告白聶曦光（趙今麥飾）經典台詞：「我讓你挑。」的訂製卡片，相當用心受到戲迷大讚。

宋威龍（右）與趙今麥在慶功宴上疑似感動落淚。翻攝微博

舅舅林依輪「站哥」發力：不用200！

有趣的是，飾演聶曦光舅舅的演員林依輪，劇中被舅媽要求偷拍聶曦光、林嶼森在聚會上的畫面，零用錢可加200元。慶功宴現場舅舅再度「站哥」上線，拍攝慶功宴上的畫面分享到微博上，入戲表示：「宴會時刻，站哥必須發力，不用200，只要誇誇舅舅。」、「舅舅是心有林曦的站哥，也是驕我大家庭的站哥，我們愛如驕陽。」一家人都從戲裡甜到戲外。

宋威龍（右起）與林依輪、趙今麥合照。翻攝微博



