《驕陽似我》成年底現偶熱度神話 宋威龍英雄救美趙今麥！卻慘遭吐槽：降智

宋威龍（左）與趙今麥主演《驕陽似我》受討論。翻攝微博

宋威龍與趙今麥主演的《驕陽似我》開播就受矚目，為平台年底帶來現偶（現代時裝偶像劇）「熱度神話」，相關話題頻頻衝上微博熱搜。不過網友也挖出一些情節太過浪漫、不切實際，吐槽讓人很出戲。

其中宋威龍接住墜樓的趙今麥橋段，雖是讓人心動的英雄救美名場面，也是推動劇情發展的重要情節，但卻被網友吐槽：「什麼年代還有這種劇情？」、「男主角是人體安全氣墊嗎？」、「全員降智。」

宋威龍（左）劇中照顧受傷的趙今麥。翻攝微博

劇中宋威龍飾演外科醫生林嶼森，因一場意外轉換跑道；而趙今麥飾演的「聶曦光」則是職場新人，溫暖陽光的性格吸引林嶼森。男女主角之間因誤會相識，透過一次次磨合與並肩作戰中，逐漸靠近彼此。

