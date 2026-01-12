《驕陽似我》最甜金句 最甜的戀愛叫宋威龍與趙金麥，「自始自終，我都沒想過會是除了你之外的任何人」

《驕陽似我》由趙今麥、宋威龍主演，一開播，熱議不退，主要是此劇最貼近真實，趙今麥表現非常搶眼，演技自然清新，很有靈氣，給人一種真的在談戀愛的感覺，不會過度撒嬌，也不刻意的甜，而宋威龍的深情也令人動容，都是小細節，但是很溫暖，與趙金麥的搭擋感覺很放鬆，兩位的ＣＰ感讓人很舒服。

《驕陽似我》是一部「都會愛情甜劇」敘述富二代聶曦光（趙今麥 飾）大三時跟莊序（賴偉明 飾）表白，莊序其實也喜歡聶曦光，但是因為家境貧寒，自卑好強而拒絕聶曦光，原本希望有成就時再跟聶曦光重新開始，無奈兩人一再錯過。而富二代男主角林嶼森（宋威龍 飾），豪門外孫，還是一名優秀的醫生，在宴會上單方面對聶曦光一見鐘情，聶曦光卻不知情，此時聶曦光父親的乾女兒打著聶曦光的名號約林嶼森賞梅，在赴約的路上林嶼森發生嚴重車禍，斷送醫學的職業生涯，但是聶小姐的不聞不問，導致林嶼森與聶曦光一見面就充滿戾氣，老是演著獨角戲，恨他不記得自己，恨著恨著發現自己還是愛的，各種糾結複雜的心理過程，林嶼森身不由己，還是深愛曦光，而聶曦光也在林嶼森的堅定的溫柔中走出情傷，再次擁抱愛情，兩人終成眷屬。我們一起來欣賞劇中最甜的金句，筆記起來，用得上喔～

《驕陽似我》最甜金句1：我會一直喜歡你，直到你也喜歡我，等著我搞定你吧！

《驕陽似我》最甜金句2：在這裡表白，實在拉低我的檔次，可是你哭成這樣，我不趁虛而入，又對不起我的智商。

《驕陽似我》最甜金句3：我對自己說快30歲了，不要像個小男生一樣沉不住氣，可是我就是沉不住氣了。

《驕陽似我》最甜金句4：我自己死心塌地的卻希望他快點變心。

《驕陽似我》最甜金句5：你拒絕我，不依該是這個樣子，應該理直氣壯的說，林嶼森，我沒看上你。

《驕陽似我》最甜金句6：我在追你，希望是你的福利，不是你的負擔。

《驕陽似我》最甜金句7：心軟成這樣的女孩，我是有多蠢才追不上。

《驕陽似我》最甜金句8：你還喜歡著別人，那有什麼問題，我讓你挑。

《驕陽似我》最甜金句9：他在追求我，很認真，很認真的那一種。

《驕陽似我》最甜金句10：沒看出來嗎？我從江南追到了長白山。

《驕陽似我》最甜金句11：若我始終如一，此心不移，請問你允許我在你人生中常駐嗎？

《驕陽似我》最甜金句16：不見光明中，你成了我的心魔，可是曦光，我從來都是為你而來。

《驕陽似我》最甜金句17：沒有得對等回應的喜歡，和兩情相悅比起來，不堪一擊。

《驕陽似我》最甜金句18：以後沒有哪裡的梅花會勝過這裡。

《驕陽似我》最甜金句19：自始自終，我都沒想過會是除了你之外的任何人。

《驕陽似我》最甜金句20：我等你送我一輪驕陽。

《驕陽似我》最甜金句21：原來我的表白有全身麻醉的效果。

《驕陽似我》最甜金句22：追求這件事情應該光明正大，可是如果在公司這麼做，又難免產生一些流言蜚語，對你不公平。

《驕陽似我》最甜金句23：我曾經那麼勇敢的追求一個人，為什麼現在不能同樣勇敢的被一個人追求。

《驕陽似我》最甜金句24：我喜歡你光明正大的大顯身手，也許一開始會蜚言流語，但是蜚言流語不是你的問題，請不要束手束腳。

《驕陽似我》最甜金句25：我是一個急性子的人，第一次覺得，這樣慢吞吞地，漸漸熟悉和了解一個人，真好。





