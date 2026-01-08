《驕陽似我》為什麼選宋威龍演主角？陸劇新世代男神可霸可寵，IG穿搭靠一色顯低調霸氣

陸劇《驕陽似我》讓宋威龍、趙今麥成為2025年底話題演員，這部改編自顧漫同名小說的現代都市愛情劇，講述女主角聶曦光從大學到職場的成長與愛情故事，進入職場後與前醫生林嶼森相遇，兩人從誤會與磨合中逐漸靠近，在彼此陪伴下療癒過去、面對生活與情感，陸劇小生宋威龍也因此迎接一波生涯高峰，成為必認識男星！

《驕陽似我》為什麼選宋威龍演林嶼森

宋威龍飾演的林嶼森，因為一場意外被迫從醫生轉行進入商場，也因此遇見了女主角聶曦光。宋威龍演活了外在冷峻專制、內在逐漸暖化又深情的林嶼森，劇中上演許多純愛名場面，晉升網友心目中的夢幻男友人選。

宋威龍身高185公分

宋威龍擁有185公分高挑身材，詮釋起霸總菁英的角色佔有先天優勢，加上自代貴氣的臉龐，也很貼合商二代副總人設。1999年出生的宋威龍，16歲就跟知名製片于正簽約出道，從實境綜藝節目開始累積人氣，之後逐步參演青春偶像劇、古裝奇幻劇等等。十年過去，宋威龍剛褪下稚氣少年感，逐漸打磨出實力男演員氣場，剛好遇上林嶼森這個同樣轉換跑道，肩負全新責任的角色，可以說天時人和，讓他既能發揮外貌優勢也深入刻畫這個不純粹是賣弄顏值的角色。

此外，宋威龍本身其實是慢熱型人格，螢光幕前不是那種人來瘋型的藝人，沉穩內斂的氣場很符合林嶼森給予聶曦光的穩重、安全感，也是因為這股溫柔的霸氣，讓劇中各種名場面像是台階護花宣言、身高差額頭吻、傘下之吻等等，既高甜又充滿說服力，其中宋威龍的本色魅力也舉足輕重。只能說從戲外個人蛻變到演員氣質，都造就宋威龍成為林嶼森的不二扮演者，跟趙今麥碰撞出年底最強CP火花！

《驕陽似我》宋威龍IG穿搭

點開宋威龍的IG @songsongswl，可以看到不少工作紀錄以及生活照，在分享的穿搭造型中，可以看見他偏愛黑色系的衣服居多，身為Gucci品牌大使的關係，也能見許多古馳單品上身，當中有正裝也有休閒裝束，以下一起看宋威龍的颯氣IG穿搭！

《驕陽似我》宋威龍IG穿搭1

如同戲中的林嶼森走進現實，宋威龍穿著深褐色襯衫、窄版皮帶和西裝長褲時，流露一身精緻的貴氣，再搭配黑色皮革西裝大衣時，又增添倜黨颯氣，也襯出身為白皮人的穿衣優勢。

《驕陽似我》宋威龍IG穿搭2

另一套皮革元素的造型，宋威龍則穿出截然不同的風格，靠窄身皮衣凸顯精瘦纖長的身材，短版設計微微露出腰際，接著皮帶和窄管褲上的Gucci馬銜鍊五金裝飾點綴造型，帶有一點龐克及戀物精神。如果宋威龍穿正裝時是霸氣外洩的總裁，那麼這身裝扮就是壞壞惹人愛的叛逆富少。

《驕陽似我》宋威龍IG穿搭3

需要輕鬆休閒感的穿搭時，宋威龍通常偏好衛衣、帽T和牛仔褲等基本款單品，以時髦年輕感為主。如這一身機場穿搭，身為品牌大使的他，襯職地選擇Gucci棉質帽T搭配的中筒牛仔褲，舒適又不過於暗沉。此外，他身上的海軍藍風衣剪裁流暢俐落，內襯露出的Monogram則是低調的亮點，整身堪稱舒適實用性與質感兼具的機場穿搭。



直達官網







《驕陽似我》宋威龍IG穿搭4

在宋威龍的私服照中，看得出Gen Z帶點混亂的時髦風格，襯衫設計外套內搭薄長T，在袖口露出多層次的搭配，加上毛帽疊帶墨鏡，讓他少年感十足，樸素的單品也能混搭出清爽又有朝氣的鄰家感。

《驕陽似我》宋威龍IG穿搭5

宋威龍擅長用不同的黑色單品搭出各種風格的造型，這一身短版風衣與設計腰帶將清瘦身形穿出時髦感，內搭無領襯衫的選擇，讓整體呈現日式極簡的都會風格

