《驕陽似我》翻車！踩九段線地雷「遭越南Netflix下架」 小粉紅反應曝

娛樂中心／綜合報導

陸劇《驕陽似我》由宋威龍與趙今麥主演，劇情融合青澀校園暗戀與職場重逢的深刻故事，成為年度話題愛情劇，開播後穩居Netflix排行榜前十。怎料，如今卻傳出劇情出現敏感的「九段線」，踩到南海主權爭議紅線，引發越南政府不滿，導致該劇在越南的Netflix平台被下架。

《驕陽似我》由趙今麥（左）、宋威龍（右）主演。（圖／翻攝自驕陽似我微博）

「九段線」是一條基於中國歷史主張，對南海主權所劃設的範圍線，但在國際法上具高度爭議，至今未獲國際社會普遍認同，因九段線所涵蓋的海域與多個國家的主權主張重疊，包含越南、菲律賓、馬來西亞等，長期引發國際關注與爭端。

廣告 廣告

《驕陽似我》出現九段線爭議畫面。（圖／翻攝自微博）

《驕陽似我》第25集中多次出現九段線畫面，還在講座中投影包含九段線的中國地圖，引發越南政府不滿，越南方面本月3日要求Netflix在24小時內下架該劇。對此，Netflix也透過聲明證實此事，表示平台已因應越南政府書面要求，正式撤下《驕陽似我》。如今陸網反應也曝光，網友紛紛表示：「不看只能說是越南的損失」、「越南也太敏感」、「大驚小怪」。

更多三立新聞網報導

不是阿妹＋Jolin！A-Lin藝名「都市傳說」真相曝光 本尊親自解答

不只全智賢！潤娥《暴君的廚師》爆辱華爭議 小粉紅全破防了

遭傳終身不能入境台灣！歐陽娜娜「中國咖位大提升」 妮妮驕傲吐2字

糗！大咖女星宣傳唸錯劇名 「玉米排骨」成迷因瘋傳

