《驕陽似我》聶曦光少女感穿搭必學！趙今麥示範冬日甜妹新公式、顯瘦修長又時髦

最近如果也被陸劇《驕陽似我》洗版，真的一點都不意外。這部改編自同名小說的話題劇、一開播就熱度狂飆，除了劇情本身甜中帶成長，男女主角的顏值更是直接封頂—趙今麥與宋威龍同框，畫面真的太美太養眼。

趙今麥飾演的聶曦光、與轉行投入腦機介面研究的林嶼森攜手面對人生難題，情感細膩又充滿現實共鳴。而比劇情更讓人忍不住截圖收藏的，還有趙今麥那一套套「冬日甜妹穿搭」，真的太會！

趙今麥的冬日甜妹穿搭：上寬下鬆

趙今麥利用Oversize外套搭配短裙，直接把甜妹氛圍拉到滿格。像是軟糯感十足的羊羔毛外套，一穿上就自帶顯嫩濾鏡，內搭灰色連帽毛衣，下身配褐色荷葉邊短裙，層次柔軟又不厚重，完全是冬天也要可可愛愛出門的最佳示範。這種穿法特別適合想顯腿長、又不想太用力打扮的日常。

趙今麥的冬日甜妹穿搭：軟萌疊穿、優雅學院風

在劇中很常出現的「軟萌疊穿學院風」，針織衫加百褶裙幾乎是甜妹界的萬用公式，趙今麥示範得尤其自然。灰色開襟針織搭配同色系格紋百褶裙，整體色調乾淨耐看，瞬間回到校園氛圍；或是黑色針織搭配灰色百褶裙，甜中多了一點成熟感，完全就是聶曦光從學生走向職場的穿搭縮影。

趙今麥的冬日甜妹穿搭：甜酷混搭

如果以為她只會走乖乖牌，那就小看趙今麥了，「甜酷混搭」同樣很有看頭。馬卡龍色系的粉嫩毛衣，搭配駝色工裝半裙，甜與帥巧妙平衡；或是淺粉色上衣配牛仔褲，元氣感直接拉滿，沒有過度裝可愛，卻讓人一看就覺得心情變好，這種不刻意的少女感才是天花板級別。

趙今麥的冬日甜妹穿搭：粉嫩大衣／白色＋短靴

寒流來襲的時候，她也沒放過任何甜妹細節，粉嫩色大衣或白色外套搭配短靴，整體乾淨又顯氣色。選擇線條乾淨、肩線俐落的大衣，避免過度膨脹的輪廓，讓整體看起來輕盈不笨重。內搭可以走極簡路線，讓外套成為主角，視覺重心自然往上移。比起長靴，短靴能保留腿部留白，讓甜妹感更清爽，搭配短裙或窄版褲時，腿部比例瞬間拉長。

趙今麥的冬日甜妹穿搭：綠色寬鬆毛衣＋條紋紗裙＋JELLYCAT西瓜包

這套祕訣在於同色系穿搭＋材質對比。綠色寬鬆毛衣本身就自帶溫柔濾鏡，加入同色系條紋紗裙，立刻多了輕盈層次，夢幻值直接加分。oversize的毛衣營造慵懶感，下半身用紗裙的線條平衡份量，整體不會顯胖，反而更有少女感。點睛之筆絕對是那顆JELLYCAT西瓜造型包，讓整體多了一點童趣，像走進冬日童話裡的女主角。

