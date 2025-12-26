《驕陽似我》表白戲登場！宋威龍向趙今麥霸氣宣告「我讓你挑」 顧漫被讚「牛！」

《驕陽似我》表白戲終於登場。翻攝驕陽似我官微微博

由宋威龍、趙今麥主演的年度現偶大作《驕陽似我》劇情進入最高潮，昨（26）日播出第12集迎來劇迷期待已久的告白重頭戲。宋威龍飾演的「林嶼森」對趙今麥飾演的「聶曦光」深情告白，一連串教科書等級的台詞在微博引發討論，網友紛紛盛讚原著作者兼編劇顧漫的台詞功力，直呼：「顧漫還是牛！」

以下有劇情雷

宋威龍飾演的林嶼森「趁虛而入」。翻攝驕陽似我官微微博

以下有劇情雷

以下有劇情雷

《驕陽似我》由趙今麥（左起）、宋威龍主演。翻攝驕陽似我官微微博

頂級現偶台詞震撼全網 林嶼森霸氣與溫柔兼具

在第12集的關鍵劇情中，林嶼森面對聶曦光的退縮與對舊情的執著，展現了強大且溫柔的心理素質。他在劇中對著聶曦光直言：「聶曦光，你對自己沒信心就算了，為什麼對我沒信心？」這句話直接戳破了女主角的防備心。緊接著，他看穿了曦光不忍心拒絕的善良，感性說道：「妳這樣一個女孩子，連最後還是沒有接受我都不忍心說出來，心軟成這樣，我要多蠢才追不上你。」

最讓觀眾心動的是林嶼森對愛情的通透態度，他告訴對方：「我在追你，希望是你的福利，不是你的負擔。」而當曦光坦言自己心中還留有暗戀對象莊序的影子時，林嶼森更是展現了前所未有的霸氣與自信，宣告：「你說你還喜歡著別人，那有什麼問題，我讓你挑。」這段對話將成年人愛情中的包容與志在必得展現得淋漓盡致。

霸榜多項熱搜 網友激讚：宋威龍趙今麥殺死了比賽

隨著劇集播出，「驕陽似我表白戲」、「宋威龍趙今麥殺死了現偶比賽」以及「顧漫還是牛」等關鍵字登上微博熱搜榜。宋威龍將林嶼森那種「蓄謀已久」的深情與精英氣質詮釋得入木三分，而趙今麥細膩的眼神變化也精確傳達了受驚擾後的動搖與心動，兩人極具火花的對戲被評為年度現偶名場面。

顧漫親自操刀劇本 高度還原小說名場面

身為原著作者，顧漫此次親自擔任編劇，確保了劇集能百分之百還原小說中的情感核心。從《何以笙簫默》到《你是我的榮耀》，顧漫一向擅長處理「雙向奔赴」的深刻情感，而《驕陽似我》中林嶼森與聶曦光的愛情，更是在職場與生活的瑣碎中，開出了最燦爛的療癒之花。隨著告白戲的落幕，兩人接下來的關係轉變已成為全劇迷最期待的焦點。



