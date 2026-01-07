《驕陽似我》踩紅線！九段線畫面惹議 越南要求下架、Netflix緊急撤播

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

陸劇《驕陽似我》由宋威龍、趙今麥主演，自開播以來話題不斷，被外界看好成為2026年熱門作品。不過，劇中某集出現帶有「九段線」的地圖畫面，觸及南海主權敏感議題，隨即引發越南政府不滿，並要求Netflix在當地下架該劇。

2026年夯劇《驕陽似我》由宋威龍、趙今麥主演。（圖／Netflix 官方臉書）

據了解，《驕陽似我》第25集的投影畫面中出現「九段線」，被越南官方認定違反《越南電影法》，因此將該劇列為禁止發行的C類作品。越南主管機關並於1月3日要求Netflix在24小時內撤播。對此，Netflix隨後發表聲明，證實已依越南政府的書面要求，將該劇自越南平台移除。

《驕陽似我》第25集的投影畫面中出現「九段線」畫面。（圖／翻攝自微博）

「九段線」源自1947年中華民國公布的南海地圖，後由中國大陸沿用並調整為現行版本，涵蓋南海大部分海域。該主張與越南依《聯合國海洋法公約》劃設的專屬經濟區高度重疊，長期以來成為中越之間的爭議焦點。2016年南海仲裁案已裁定九段線不具法律效力，但中國未予承認，使相關主權爭議持續升溫。

