《驕陽似我》開播引爆話題！宋威龍顏值再登巔峰，「默默守護下屬」迷倒觀眾

大陸偶像劇《驕陽似我》開播後引發關注，播出1小時內，平台熱度突破22485，創下今年同類型作品的新高。宋威龍、趙今麥的搭檔引起不少討論，同時男二角色設定也成為觀眾熱議焦點，相關話題在社群平台持續發酵。

宋威龍在劇中飾演從外科醫生轉入商界的林嶼森，對下屬聶曦光（趙今麥飾）長時間默默照顧，劇中包括雪地撐傘、徒手接住從高處墜落的女主角等橋段，其中手背青筋浮現的畫面被不少觀眾大讚。趙今麥則從校園戲一路演到職場，呈現角色暗戀時的情緒起伏，在陽台含淚微笑道別的場面特別引發共鳴；另一場遭人設局後冷靜錄音反擊的戲，也展現角色在脆弱外表下的堅強魅力。

相較之下，賴偉明飾演的男二莊序則引起較多反感聲音。劇中他曾批評女主角「穿鞋只顧漂亮」、縱容青梅竹馬挑釁，又隱瞞重要資訊導致女主角遭誤會，甚至出現搶手機阻止對方自證清白的情節，引發不少觀眾不滿，PUA人設同樣掀起話題。

劇中保留顧漫原著的多句經典台詞，搭配張碧晨、孫燕姿演唱的插曲，成為不少觀眾討論的亮點。隨著劇情推進，網路上的二創內容也不斷增加，宋威龍直播跳《初雪》挑釁男二、和趙今麥互用劇中合照當手機桌布等話題更是屢屢被討論，使得這部劇集成為年末黑馬。

