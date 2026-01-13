《驕陽似我》CP粉圓滿！宋威龍、趙今麥活動現場「浪漫如真婚禮」 網激動：最強售後

近期討論度最高的陸劇CP非宋威龍、趙今麥莫屬！1月12日，兩人一同出席品牌活動，以白色西裝、流光長裙的造型登場，牽手進場的畫面立刻引發關注。現場佈景鋪設紅色布幕、旋轉木馬與花瓣雨，背景螢幕同步播放兩人在《驕陽似我》中的吻戲片段，不少網友直呼宛如「聶曦光、林嶼森的現實版婚禮」，整場活動甜度破表！

因為活動於晚間舉行，劇中台詞「上海的婚宴果然是晚上辦」也被粉絲反覆提及，讓這場被網友稱為「偽婚禮」的活動更有代入感。相關討論也順勢延伸到上海婚宴的真實習俗，引發不少網友熱烈討論。

不少人指出，上海婚宴多半安排在晚上舉行，常見開席時間包括17:38、18:18等，取其「起生」、「要發」的諧音好兆頭，和北方地區多選在中午辦婚宴的習慣明顯不同。也有網友分析，上海作為商貿城市，晚間時間較有彈性，方便上班族與親友出席；相較之下，北方地區受農耕生活影響，午宴結束後，賓客還可以趕回去工作或返家，形成不同的婚宴文化。

隨著話題延燒，宋威龍與趙今麥在活動中的互動也成為討論焦點，兩人進場時大方牽起彼此的手，彷彿真的婚禮儀式入場一般，讓不少CP粉大呼「最強售後」，在社群上引爆話題。

