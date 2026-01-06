驗光人員法上路！即日起眼鏡行無照驗光、配鏡最高罰15萬

攸關全民視力健康的《驗光人員法》十年緩衝期，今天1月6日正式屆滿，台灣驗光產業「師徒制」走入歷史。即日起，包括眼鏡行、鐘錶行等，若要為民眾驗光配鏡，必須持有認明合法的「驗光所」及持有證照的「驗光師／生」，無照執業最高將開罰15萬元。

衛生福利部醫事司副司長劉玉菁表示，《驗光人員法》自民國105年公布後，設有10年過渡期（落日條款），該期限已於今日正式屆滿。即日起，驗光行為回歸專業制度，具備「專屬性」與「排他性」，必須由取得國家證照的驗光師或驗光生執行，未具資格者不得從事相關業務。

驗光所開業執照。（圖／新北市驗光師公會理事長黃群宸）

劉玉菁表示，依規定，一般眼鏡行屬工商登記性質，僅能進行眼鏡販售與配製，不得提供驗光服務；若欲執行驗光，須依法向地方衛生局申請設立「驗光所」，並懸掛開業執照。

未具驗光人員資格卻擅自執行驗光業務者，將依《驗光人員法》第43條規定，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，以保障民眾用眼安全與專業品質。衛福部也將清查公司與商號登記內容，要求眼鏡行不得將「驗光」列為營業項目。

新北市驗光師公會理事長黃群宸表示，全台目前約有4千多名驗光師、8至9千名驗光生，隨著「驗光人員法」正式通過並結束落日條款，對整體產業的實際衝擊有限，民眾端反而是最大受益者。

驗光師或驗光生執業執照。（圖／新北市驗光師公會理事長黃群宸）

黃群宸表示，目前約有5％驗光人員尚未取得合法執照，不過據他了解，這群人多是協助賣眼鏡，且有的已經退休，且年紀都較大。近年多會鼓勵會員考試取得證照，也會請會員服務時，盡量配戴職業執照。

至於民眾如何得知眼鏡行是否有合格驗光師？黃群宸表示，可以看店面的牆面是否掛有驗光所開業執照，以及驗光師、驗光生證書，若都沒有看到，也可以主動詢問店家。

至於驗光師與驗光生差異，黃群宸說，兩者考照標準不同，分別為高考與普考。一般近視、遠視、老花等服務內容差異不大，但若涉及特殊視力狀況或需輔具評估，則須由驗光師負責。

