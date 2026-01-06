驗光人員法落日屆滿 即日起無照驗光最重罰15萬

驗光人員法10年落日條款屆滿，即日起需考試及格、領有證書才能當驗光人員，不得擅自執行業務，無照者最高可罰15萬元。（圖：新北市驗光師公會臉書）

驗光人員法10年落日條款屆滿，即日起需考試及格、領有證書才能當驗光人員，不得擅自執行業務。衛福部今天（6日）提醒，民眾配鏡認明驗光人員須有執照，無照者最高可罰15萬元。

立法院在2015年12月間三讀通過「驗光人員法」，讓驗光人員成為衛生福利部第15類醫事人員，並於2016年1月6日公布施行，設有10年落日條款。即起需考試及格、領有證書才能當驗光人員，將不得擅自執行業務，違者將可處新台幣3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，新法公布施行前已從事驗光業務，自公布施行日起10年內免罰。另針對已登記營業之具有驗光業務的眼鏡公司也設有落日條款，自公布施行日起10年期滿後翌日起，才會廢止其營業登記。

劉玉菁指出，法條中規定業務範圍，具有專屬性跟排他性，沒有相關資格的人就不能執行相關業務。一般「眼鏡行」屬於工商登記，僅能進行眼鏡販售與配製，設立驗光所要到衛生局申請開業登記，民眾可透過店內是否懸掛衛生局核發的「驗光所開業執照」，或驗光人員是否具有證照等方式辨別。

目前全國驗光所約3700多家，驗光師加驗光生約1.3萬至1.4萬人。新北市驗光師公會理事長黃群宸表示，走進一般眼鏡行等提供配鏡服務的店家，最簡單的方式，就是直接看牆面是否有掛出「驗光師證書」或「驗光生證書」，如果驗光所、眼鏡行沒有懸掛，民眾可以詢問；因為在「日落」前半年，已有陸續跟會員和商家告知，多數其實都已合規、合法，還是鼓勵盡可能懸掛。