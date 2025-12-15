驗光年會招商告捷 落日前夕展現專業凝聚力

由中華民國驗光師公會全國聯合會、中華民國驗光生公會全國聯合會及中華民國視光學會共同主辦的「2026 台灣驗光人員年會暨國際視光研討會」招商說明會日前圓滿舉行。現場企業參與踴躍、詢問度高，招商成果超出預期，彰顯視光產業在制度轉折期的高度向心力。

距離 115 年 1 月 6 日落日條款上路僅剩不到一個月，驗光領域正邁向重大變革。本次動員更反映出產業、專業及學術界共同面對新制度的迫切與投入。

驗光界與產業攜手 打造「視光共同體」

2026 年會將於 7 月 1–2 日於 台中國際會展中心水湳廳盛大舉行，整合國際研討會與視光產業展，預計吸引逾 2,000 名專業人士與 20 家以上企業參展，以「共曜寰視」為主題，象徵學術、臨床與企業攜手，將台灣專業能量與國際接軌。

三大主辦單位表示，今年呈現的是驗光界難得一見的「整合力量」-同心、同行、同方向。從展位贊助到議程共創，產業與專業端都展現積極的行動力，共同形塑更成熟、更一致的「視光共同體」。

落日條款倒數 為專業注入一劑強心針

隨落日條款即將生效，未具驗光資格者將不得再從事驗光業務，此一制度革新不僅影響第一線人力，也牽動未來臨床品質。

今年年會聚焦三大核心軸線，因應制度變動下的新需求：

科技應用 × 臨床實務

視覺健康 × 跨域整合

專業發展 × 教育革新

透過國際論壇、企業分場與產學合作，協助驗光人員強化專業能力、掌握新科技，成為面對改革的最佳「強心針」。

專業升級是全民福音

主辦單位表示，亮眼的招商反應，展現視光界對專業提升的決心。隨著證照制度與持續教育制度逐步完善，未來國民在視覺檢查、屈光矯正與近視防控上的服務品質，將更標準化、精準化。

中華民國驗光生全國聯合會理事長廖日以表示呼籲政府在醫事政策與人力規劃上，正視驗光人員在全齡視覺照護中的重要角色，將專業升級視為國民健康的關鍵投資，一同打造更完整的視覺照護體系。

堅守驗光核心專業 建立更清晰的醫事分工

中華民國驗光師全國聯合會理事長謝孝航表示，未來將持續與各醫事團體在彼此尊重下推動合作與轉介機制，但同時也會 堅定捍衛驗光核心專業，不被弱化、不被模糊。

唯有清楚定義與分工，才能讓視覺照護的每一環節，都交由最適任的專業者，服務每一位國人。



