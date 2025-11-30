驗出恩氟喹啉羧酸 超市200g台灣鯛魚排急下架

連鎖超市今天緊急公告，架上其中一款200克重的台灣鯛魚排全台下架。（示意圖／東森新聞）





火鍋或是糖醋魚片會用到的鯛魚片，連鎖超市今天（30日）緊急公告，架上其中一款200克重的台灣鯛魚排全台下架，民眾買到的可以退換貨，原因是藥檢超標。這是高雄市衛生局抽檢水產品，在路竹超市架上的鯛魚排，驗出含有一款不准使用在水產品的動物用藥，因此要求業者全台下架。

裹好粉的台灣鯛魚片，炸過後再放入熱鍋中，和洋蔥絲、青蔥爆炒，加入糖醋醬料，起鍋就是熱炒店必吃的糖醋魚片。鯛魚片不只可以裹粉料理，想吃清淡點煮湯火鍋很多人都愛，價格也便宜。

不過連鎖超市公告，高雄市衛生局緊急通知，架上一款台灣鯛魚排大的200克重，有限期限到2027年9月16日必須下架，原因是藥檢超標。

超市店員vs.顧客：「沒有在賣了，（是下架嗎還是怎樣），對，下架。」

連鎖超市的架上有好幾款鯛魚片，有的持續銷售中，被高雄市衛生局點名的台灣鯛魚排大的，一早就緊急下架，屏東的員工不知情，不過在台北已經貼出下架公告。

衛生局抽驗水產品，在高雄路竹的超市驗出這款台灣鯛魚排，含有動物用藥恩氟喹啉羧酸0.028ppm，違反不得檢出檢驗標準，店內24包全部都已經售出。再擴大查連鎖超市的各個分店，高雄市總共進貨4488包，有4080包已經賣出，產品的上游是來自雲林縣。

超市店員vs.顧客：「沒有賣了，沒貨了。」

鯛魚片驗出的這種恩氟喹啉羧酸，是一種廣效性殺菌劑，可以有限量殘留的動物種類為牛、豬及家禽類，過去就有被發現用在魚類中，治療魚類疾病，吃下太多的中毒症候群，包括嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難。

顧客可以憑發票或產品向超市退換貨，但是有約9成都已經賣出，不知道多少已經吃下肚。衛生局將查上游偷用動物用藥的用意是什麼，怎麼會使用都將嚴查。

