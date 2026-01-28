驗出禽流感陽性！台中豐原蛋場爆雞隻大量死亡 市府：將撲殺開罰

台中市豐原區一處蛋雞場傳出上千隻雞死亡，民眾爆料指控蛋場第一時間未通報，反將大量不明死雞埋在自家花園，甚至照常賣蛋。事件曝光後，蛋場在臉書發文致歉，並稱相關產品尚未流入市面、將對已購買該批次產品的顧客全面辦理退款退費。台中市政府表示，目前已啟動移動管制、完成採驗並進行禽場消毒，檢驗結果確定為禽流感陽性，除將依規定進行撲殺，也會就業者未主動通報依法裁處，最高可罰100萬元。

死雞埋自家花園照常出蛋 一度拒衛局稽查

事件發生在台中豐原一處蛋雞場，雞隻出現異常死亡情形，死亡數超過1700隻。面對衛生局稽查時，現場員工一度不配合，網路上也引發民眾議論。有民眾在網路發文踢爆，蛋場第一時間沒有通報，而是把大量不明死雞埋在自家花園，另有死雞以麻布袋裝載、去向不明，並指稱蛋場甚至還照常賣蛋。

蛋雞場遭踢爆後致歉 稱相關產品未流入市面

消息曝光後，蛋雞場隨即在臉書發出聲明致歉，並表示相關產品尚未流入市面，已購買本批次產品的顧客將全面辦理退款退費。台中市農業局長李逸安表示，業者可能有自己的想法或看法，但為了整體養雞產業安全，應該要有通報的動作。

確定禽流感陽性 台中市府：將撲殺開罰

台中市長盧秀燕則指出，經過檢驗已證實為禽流感陽性，對於可能流出的蛋將進行追蹤下架及銷毀。台中市府強調，目前已啟動移動管制，並對半徑3公里內禽場進行消毒作業；檢驗結果確定驗出禽流感陽性後，將依規定進行撲殺，同時針對業者未主動通報一事，也將依法裁處，最高可罰100萬元。

責任編輯／周瑾逸

