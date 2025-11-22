驗出蘇丹紅！ 驚見「知名護唇油、陸製卸妝膏」
台灣首見化粧品驗出禁用蘇丹色素，其中包含知名護唇油、陸製卸妝膏，追查上游原料來自新加坡公司，進口商的14家下游業者也用到有疑慮原料，須在48小時內自主清查回報，相關產品也須下架停售。
擠出紅色護唇油，綠藤生機的「專心護唇油-莓紅版」號稱成分天然、不需卸妝，還能為雙脣增添氣色，沒想到卻被驗出含蘇丹紅。不過踩雷業者還沒完，就連許多名人網紅愛用的中國大陸製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」也檢出蘇丹4號，已要求網路平台下架，並將販售業者歐妮公司移請所轄衛生局裁處。
民眾：「滿有名的，然後還會被驗出這種成分，感覺會比較擔心。」民眾心驚驚，事件是起因於10月底，傳出中國大陸製化粧保養品摻有蘇丹色素原料，源頭是新加坡公司生產，疑似含禁用色素蘇丹4號原料，相關下游14家業者，包含知名的歐萊德等，都被要求停售相關產品並自主清查，這也是台灣首見化粧品含禁用蘇丹紅。歐萊德也發聲明，表示兩款早期研發產品男士/女士養髮液使用來源有疑慮原料，成本高達每公斤37000元，遠高於一般化妝品常用色素每公斤約200元，不惜以百倍成本採購原料，上游原料卻可能被污染，感到非常震驚憤慨，產品不同批次也已下架。
另外綠藤生機也說明，10月27號接獲代理商通知，隔天就預防性暫停銷售，更有主動通知消費者，提供365天無條件退貨，其餘產品皆沒用這禁用原料，面對上游廠商欺瞞困境，決定先採取行動。不過為何食藥署拖一個月才宣布呢？衛福部食藥署副署長王德原：「11月7號拿到檢體就送研組，研究組花了10天的時間建立方法檢驗出來。」門市紛紛下架相關產品，食藥署也呼籲民眾，如果家中有這些產品可先停用。
