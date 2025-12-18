驗出辣椒粉含蘇丹紅還販賣 保欣公司負責人二審仍判刑6月 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

保欣公司自大陸地區輸入辣椒粉販賣，有下游業者將購自保欣公司的辣椒粉送驗後，發現含有具潛在致癌性或含有害人體健康俗稱蘇丹紅的「蘇丹色素三號」，保欣公司劉姓負責人被依違反食品衛生安全管理法起訴，並被新北地方法院判刑6月、得易科罰金，檢察官上訴二審；高院今（18）日撤銷改判，劉姓負責人仍處徒刑6月、不得易科罰金、併科罰金26萬元，一審判不罰的保欣公司，則改判罰金300萬元。可上訴。

保欣企業有限公司劉姓負責人於112年11月12日，以保欣公司名義向大陸地區天慧公司訂購1萬3000公斤紅辣椒粉一批，其中販賣予小磨坊國際貿易公司之 3000公斤辣椒粉甲，經小磨坊公司驗出含有違法之「蘇丹3號」色素成分而退貨。

劉某已知其銷售的紅辣椒粉被驗出蘇丹紅成分，因認其他購買廠商不會檢驗該項蘇丹色素成分，或若色素分布不均未必會被檢驗出該項成分，竟未將辣椒粉甲經檢驗含有蘇丹3號色素成分之重要交易事項告知濟生公司及沅哲公司，即將其中25公斤辣椒粉甲出貨給濟生公司作為看貨樣品使用又將其中200公斤辣椒粉甲以每公斤新台幣125元販賣給沅哲公司，致這些業者陷於錯誤，而購買或應允將繼續購買辣椒粉甲，後因濟生公司及沅哲公司得知辣椒粉甲含有蘇丹3號色素成 分，遂封存或退貨，未續向保欣公司訂購，因而詐欺取財未遂。

新北地院審酌被告劉男身為保欣公司負責人，且長期經營辣椒粉相關進口業務，自應注意管理產品品質，不應發生辣椒粉內含有蘇丹色素之情形，可能對人體健康造成相關危害，竟疏於管理經小磨坊公司退貨之本案辣椒粉甲，另行出貨販賣給濟生公司及沅哲公司，以此方式過失販賣有毒或含有害人體健康之物質或異物之食品，所為實屬不當，應予非難。然念及被告犯後坦承犯行，且已協助辦理退貨或退款，犯後態度尚屬良好，所販賣之本案辣椒粉甲數量非多，因此判處徒刑6月、得易科罰金。

高院合議庭審理認為，被告劉男雖辯稱僅係庫存管理疏失而出貨給濟生公司、沅哲公司，但依卷內相關證據，足以認定被告有詐欺取財、販賣有毒或含有害人體健康物質或異物之食品或作為贈品之故意，其所辯並非可採。

合議庭認定，被告劉男應係故意為之，原判決認被告僅具有管理疏失之過失，並就被訴詐欺取財未遂部分不另為無罪諭知，及就保欣公司為不罰之諭知，尚有未恰，檢察官據此上訴指摘原判決違誤，為有理由，自應由本院將原判決此部分予以撤銷改判。

合議庭審酌被告為保欣公司負責人，長期經營辣椒粉相關進口業務，明知辣椒粉係民眾日常飲食調味所需，若含有蘇丹3號色素，將有害人體健康，影響食品安全重大，於知悉小磨坊公司退貨本案含蘇丹3號色素之辣椒粉甲後，為求順利售出以賺取利潤，竟未依公司機制再行複驗，亦未告知下游廠商上情，即逕將辣椒粉甲出貨販賣或供為看貨樣品給不知情之沅哲公司、濟生公司，使濟生公司及沅哲公司因而陷於錯誤，並損及該二公司商譽，幸因即時遭衛生局查緝及新聞媒體報導，而未繼續流入市面。

又被告否認係故意為之，僅坦承客觀犯行，但協助辦理退貨，卻未賠償被害人等之犯後態度，兼衡本案販賣辣椒粉甲數量尚非甚鉅，被告尚未實際取得利益，暨 被告之智識程度、家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處其有期徒刑6月（不得易科罰金），併科罰金260萬元，並就保欣公司部分衡酌本案情節科以罰金300萬元。

