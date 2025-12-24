驗到好多「病毒界百變怪」 醫揭5大症狀：沒特效藥

兒科醫師顏俊宇指出，最近腺病毒案例明顯增加，患者多為嬰幼兒及幼童，腺病毒因症狀多變，被稱為「病毒界的百變怪」，最典型表現為高燒不退，體溫可衝破39度且持續數天，此外，腺病毒還可能出現呼吸道症狀、結膜炎、腸胃不適或泌尿道症狀，臨床上難以單憑外觀區分流感或其他病毒感染，需要透過快篩檢測才能確診，提醒腺病毒尚無特效藥，勤用肥皂洗手是最可靠的防護方式。

顏俊宇昨（23）日於臉書發文指出，最近腺病毒感染案例明顯增加，尤其好發於嬰幼兒與幼童族群，腺病毒因臨床表現多變，被形容為「病毒界的百變怪」，最典型特徵是高燒不退，體溫常飆破39度，且可能持續5至7天，退燒後又反覆發燒，讓不少家長身心俱疲，由於其症狀與流感相似，臨床上往往需透過快篩才能確認病因。

顏俊宇說，腺病毒之所以會被稱為百變怪，是因不同型別會出現不同症狀，包括呼吸道症狀如喉嚨紅腫、扁桃腺化膿、劇烈咳嗽，甚至可能引發肺炎；也可能出現結膜炎、腹瀉腹痛，或頻尿、血尿等泌尿道症狀。

顏俊宇提到，腺病毒尚無特效藥，治療主要以支持性療法為主，提醒家長，務必幫孩子補充足夠水分，以預防高燒引起的脫水；同時觀察退燒後的精神與活力狀況；此外腺病毒沒有外套膜，酒精無法有效殺菌，因此勤用肥皂洗手才是最可靠的防護方式。

