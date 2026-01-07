驗孕驚見2條線！醫生一診斷傻眼了 結局神展開





許多女性為了確認自己是否懷孕，都會使用驗孕棒來檢驗，而婦產科名醫蘇怡寧近期在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」分享，一名年輕女子來診間求助，說明自己驗孕驗出兩條線，但仔細詢問後發覺症狀不像懷孕，向對方要來驗孕試劑的照片，沒想到一看傻眼了，女子用的是「排卵試劑」，根本不是驗孕棒。

蘇怡寧說明，女子自述自己驗孕兩條線，照診間慣例再驗一次卻是一條線，沒有懷孕，他想說，「奇怪了？到底發生什麼事？不可能有人為了這個要說謊吧？」

蘇怡寧立刻請女子進來問診，對方提到自己連驗2天都是兩條線，有輕微出血但肚子不會痛，其症狀讓蘇怡寧非常困惑，一度還懷疑是早期流產或子宮外孕，於是在抽血檢查前，他詢問對方有沒有驗孕試劑結果的照片，對方給他一看照片真相大白，「我眼睛很尖的看到，上面包裝袋妥妥寫著『排卵試劑』，大家都鬆了一口氣。」而這位女子也笑著離開診間。

貼文一出笑翻一票人，網友表示，「醫生除了本業外還要當偵探」、「排卵試紙的兩條線都超明顯的」、「我第一次買驗孕棒也差點買錯」、「想到我之前疫情期間，給朋友家人看驗孕棒兩條線，每個人都說『完蛋了，妳要去吃清冠一號了，妳中了』」、「還好沒拿covid的給你看」。

