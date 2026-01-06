驗孕驚見2條線！醫看她「掏1物」真相大白 笑喊：下一位

生活中心／彭淇昀報導

鬧烏龍了！婦產科名醫蘇怡寧分享案例，一名女生帶著2條線的驗孕試劑來診間，掏出試劑的那瞬間，醫師尖眼發現包裝袋寫著「排卵試劑」，讓大家都鬆了一口氣，最後女生也笑著離開診間。

女子像蘇怡寧醫師透露，自己驗出2條線，醫師要求查看驗孕棒，拿出來看到包裝袋發現，女子使用的是「排卵試劑」，最後大家都鬆了一口氣。（圖／翻攝自pixabay）

蘇怡寧5日在臉書發文分享，一位女生自述驗孕出現2條線，因此前來確認，結果進診間前在驗一次卻出現1條線，讓醫師感到不尋常，「奇怪了！到底發生什麼事？不可能有人為了這個要說謊吧？」

於是，蘇怡寧請女子進診間仔細拷問，女子表示昨天和前天都有驗，有一點點出血但肚子不會痛，「我開始心裡在嘀咕思考著要做什麼樣的鑒別診斷，是早期流產了嗎？需要抽血追蹤嗎？子宮外孕嗎？不太可能，臨床症狀不太像」。

廣告 廣告

接著，蘇怡寧要求查看驗孕試劑，結果女子掏出來的那瞬間才真相大白，「我眼睛很尖的看到上面包裝袋妥妥寫著，排。卵。試。劑」。這時大家才鬆了一口氣，女子也笑著離開診間，而他也笑著繼續坐在診間，「下一位，結案」。

更多三立新聞網報導

衣服沾到醬油！鼎泰豐店員「給1小物」污漬秒消失 前員工解答了

尿完穿褲子「又流出來」！男嘆內褲又濕又臭 醫曝6大原因

文大「香腸伯」驚傳癌逝！校友不捨淚喊：致青春回憶中的美味

曹西平家中猝逝「不到1天就冒屍斑」？急診醫解答了

