驗屋沒個準 變成雞蛋裡挑骨頭

隨著房市發燒，近年驗屋公司如雨後春筍出現，卻屢見業者「雞蛋裡挑骨頭」，一驗缺失破千項，造成消費者、建商對立，甚至還有找來工讀生代驗，毫無專業可言。消保官建議，內政部應制定驗屋標準或定型化契約，對建商、消費者都有保障。

近3年來驗屋糾紛逐增，據統計，桃園市2023年29件、去年33件，今年到9月已有25件；另新竹市50件、新竹縣30件、苗栗28件，其中以「漏水」最常見；新北市51件中，有49件是拿驗屋公司的結果請求建商修復瑕疵的消費糾紛。

台灣住宅品質消費者保護協會顧問吳翃毅說，全台原本僅20多家驗屋公司，去年暴增100多家，品質參差不齊。例如有業者發現地板空洞，只貼1張貼紙，未採取檢測空洞範圍且以數張貼紙示意的正規做法，讓建商誤認僅貼紙處有空洞只修補該處。另有業者被委託人發現在小雞上工App找工讀生幫忙後，辯稱只是打雜；更有業者聘工讀生看照片就完成驗屋報告，卻在「複製、貼上」時搞錯主臥、次臥。

好日子科技驗屋營運長周昱存指出，目前全台約有300多家驗屋公司，驗屋產業剛興起，的確良莠不齊，有些業者為招攬生意，刻意渲染、誇大，卻不見得真能解決問題。有些為老師傅、水電行兼職，連儀器都沒有，只憑目視檢查，容易引發後續糾紛。

新北市消保官主任王治宇說，新北某建案就曾因驗屋鬧糾紛，業者以紫外線照看牆壁油漆有無均勻，造成建商不悅；還有建商聲稱磁磚5個貼點內有3個貼點空心才算瑕疵，但消費者認為5點都貼好才符合標準，因驗屋沒有國家標準，雙方難有共識。

新竹縣消保官陳雅芳認為，驗屋人員證照制度及業者規範、驗屋標準及項目都付之闕如，亟需內政部訂定相關準則或定型化契約，讓消費者、驗屋業者及建商有所依循。

內政部回應，建物取得使用執照前即經相關技師及建築師依專業監造完工；公設點交訂有「公寓大廈共用部分與及附屬設施設備點交表」，供管委會或管理負責人據以檢視項目與內容；非屬條例規定點交項目，內政部可協助就檢驗項目、方式及合格標準等研究後，另提供民眾參考。