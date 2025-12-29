驗收花蓮市幼改善工程 魏嘉彥感謝議員代表助打造優質幼教環境 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為改善花蓮幼教環境，花蓮市長魏嘉彥今（29）日下午偕同花蓮市民代表歐彥志、花蓮縣議員胡仁順，再花蓮市立幼兒園長李菲凌的陪同下，前往花蓮市立幼兒園教學環境改善工程會勘與驗收，並實地關心幼兒學習空間品質與安全。此次多項改善工程順利完成，讓市幼整體教學與遊戲環境更加完善。

魏嘉彥表示，幼兒教育是城市發展的重要基礎，市公所持續透過跨單位合作與民意支持，逐步改善校園硬體設施，讓孩子能在安全、舒適的環境中快樂學習與成長。

花蓮市公所指出，本次改善內容包含由歐彥志代表建議款，進行教室木質地板翻新工程，全面提升教室安全性與舒適度；另由胡仁順建議款執行市幼中庭遊戲場地坪及遊具改善工程，更新地面鋪設並優化遊具設施，讓孩子在戶外活動時更安心，也能促進感覺統合與身心發展。

「完善且安全的教育環境需要市公所與民意代表共同守護。」胡仁順說，花蓮市立幼兒園是許多孩子學習與成長的重要起點，未來他也將與歐彥志代表共同持續關注市幼相關建設需求，並積極協助向上級爭取更多經費資源，攜手市公所為孩子打造更優質的學習空間。

魏嘉彥也特別感謝市民代表會及縣議會長期以來對花蓮市幼兒教育的支持，使各項改善工程得以順利推動，為花蓮市幼孩子的教育一起努力。

照片來源：花蓮市公所

