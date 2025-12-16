驗肺癌竟救心臟！49歲男血管塞到100％靠「1檢查」逃死劫

心臟疾病總是來得又快又急，讓人措手不及。中部一位49歲事業有成的林先生，日前為了健康，進行低劑量電腦斷層肺癌篩檢 （LDCT），沒想到這個預防肺癌的舉動，竟意外讓他躲過一場心肌梗塞的致命危機。胸悶是警訊！三高患者LDCT揪出心臟「不定時炸彈」

原本只是例行檢查，沒想到卻意外發現心血管出現異常鈣化嚴重。進一步做心臟冠狀動脈電腦斷層檢查才驚覺，林先生的3條主要冠狀動脈，竟有高達85～100％的高度阻塞！衛福部彰化醫院心臟科醫師李學林直言，這種情況引發急性心肌梗塞的風險極高，隨時可能危及生命。

原來，林先生本身有三高病史、家族遺傳，且有吸菸習慣，是典型的心血管疾病高風險族群。雖然他尚未引發生嚴重的心血管疾病，但血管堵塞卻早已悄悄累積，且林先生平時已出現胸悶症狀，這次在肺癌篩檢中發現心血管鈣化，可說是一個意料之外的及時預警。

李學林醫師表示，血管鈣化會讓血管變得僵硬、血流通道明顯受限，若未及時治療，後果不堪設想。面對林先生嚴重鈣化且大面積阻塞的血管，醫療團隊決定採用最新的「血管內震波碎石術（IVL）」進行治療，這也是彰化醫院引進該設備後的第一起實際案例。

新式治療IVL用「震波」擊碎鈣化斑塊

李學林醫師指出，臨床上約有3成冠狀動脈疾病患者合併中度到重度血管鈣化，鈣化讓血管變硬、難以擴張，治療難度也較高。相較於傳統治療如切割球囊或鑽石旋磨術，「血管內震波碎石術（IVL）」相較傳統方式對血管壁更為溫和，能有效降低傳統手術中血管破裂或剝離的風險，安全性相對較高，但目前仍屬自費療程，尚未納入健保給付。

IVL的原理是透過震波氣球貼近血管壁，釋放超聲壓力波，將附著在血管內壁的堅硬鈣化斑塊「震碎」。這樣的方式能在不傷害血管內層的情況下，讓原本僵硬、失去彈性的血管重新恢復擴張能力，為後續支架放置創造更理想的環境。

在手術過程中，醫療團隊先以IVL技術處理鈣化病灶，成功擊碎血管內的硬化斑塊後，再順利植入3支支架，使血管能完全撐開、緊密貼合血管壁，不僅讓血流恢復順暢，也降低日後支架血栓與再次狹窄的風險。整個治療過程順利完成，林先生術後恢復良好，成功避開可能發生的心肌梗塞危機。

LDCT篩檢一舉兩得！不只顧肺更顧心

林先生的案例提醒我們，LDCT篩檢的好處已不再僅限於肺癌篩檢。李學林醫師表示，LDCT在篩檢肺部疾病的同時，也能同時提供心血管鈣化的重要訊息。若要更精確評估心血管鈣化程度，可透過心臟冠狀動脈電腦斷層掃描，這是一種快速、非侵入性的檢查方式，但需自費且費用不低。相較之下，LDCT除了能篩檢肺癌，也能初步觀察是否存在心血管鈣化情形，若檢查發現異常，應盡早與心臟專科醫師討論後續檢查與治療策略，避免錯失黃金治療時機。

手術成功後，林先生重拾健康，他並發願幫助更多有經濟困難的病人能用到IVL新技術，慷慨捐贈108萬元給彰化醫院，指定用於IVL相關的醫療設備和救助。對此善舉林先生不願曝光，只說神明諭示他要給李學林醫師手術，受惠於醫療新技術，他願意貢獻一己之力，幫助更多有需要的病患。其實林先生已自2020年起即捐贈每月5萬元給彰化醫院社救基金。

目前政府針對「具有肺癌家族史」或「重度吸菸史」的兩大肺癌高風險族群，補助每2年1次的免費LDCT檢查；一般民眾則需自費篩檢。不過隨著健康意識提升，愈來愈多人在安排健檢時，主動將LDCT納入項目，也逐漸成為健檢的新趨勢。



