驗證所學 慈大經管系學生擺攤實踐

學生販售「限量甜點盲盒」

讓學生將所學實際應用，慈濟大學經營管理學系選修課程「流通管理」課，要求學生除了提出企畫案之外，還必須在校內擺攤，實踐企畫上的每一個細節，從進貨到人力、利潤，讓商管財經的知識，不再紙上談兵。



邊叫賣邊發抖，內向的蘇念筠說，最困難的不是計算成本，而是「招攬客人」，這些是她在寫企畫時根本想不到的東西，卻是非常實際的「生意經」，這次經驗，讓她學到「課堂上學不到」的事。課程教師徐宜成老師就說，課堂上傳授的，是知識，學生也許很會寫市場調查、行銷宣傳、人力調度、成本利潤等，但這些「紙上作業」，到了實際現場，就會遇到「真正的衝突」。



無論是團隊溝通、顧客回饋，或是進貨不足、補貨來不及，都是「震撼教育」，徐宜成老師說，藉由實踐，讓學生驗證課堂所學，也更瞭解流通管理系統和問題求解與分析能力，培養即戰力，銜接職場要求。