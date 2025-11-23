李明川翻唱「沒有你的聖誕節」 重新詮釋經典

記者周毓洵／臺北報導

李明川再度展現音樂魂，第5支個人翻唱單曲「沒有你的聖誕節」於今（24）日凌晨正式上架，MV同步推出。這次他以明亮輕快的曲風重新詮釋黃韻玲1988年經典歌曲，不只跳脫原曲的孤單氛圍，更讓原唱黃韻玲聽完直呼：「很不一樣，也很有共感！現在的人其實常常希望自己一個人好好過節。」

李明川坦言，國三第一次聽到這首歌時，心裡五味雜陳：「原來聖誕節也可以是一個人過。」他笑說那段青春期幾乎都在單戀或失戀，「一直在跟自己的想像談戀愛」。其中一次因告白後被對方冷處理，全班同學還替他緊張，像是全班都在幫他談戀愛。

聽見這些回憶，黃韻玲笑著確認：「你到底是國中還是高中聽到的啦？」並分享音樂帶來的魔力：「不論隔多久再聽，它都會把第一次的情緒留在你心裡。」她也鼓勵李明川：「你翻唱的歌都是有記憶的，那些感情都是真的，如今有了人生歷練，會讓你的歌聲變成你自己的樣子。」

MV特地到新北歡樂耶誕城拍攝，卻遇上鳳凰颱風來襲。雖然風雨讓拍攝相當艱困，但鏡頭前雨絲飄落反而增添浪漫感，宛如下雪。只是不斷跳舞的李明川得讓雙腳「死命咬住鞋子」避免滑倒，結果拍到腳踝舊疾復發，隔天腫起來，只能乖乖針灸治療。

李明川透露，第一次聽到黃韻玲唱的「沒有你的聖誕節」，正是情竇初開的國三階段。（產值娛樂提供）

李明川第5支個人單曲「沒有你的聖誕節」MV和數位單曲已於今（24）日凌晨上架（產值娛樂提供）

黃韻玲（右）聽完李明川（左）演唱的新版「沒有你的聖誕節」大讚：「有共感！一個人過節也可以很快樂。」（產值娛樂提供）