驗證機動防護應變 M1A2T首度參加戰備偵巡

▲陸軍裝甲584旅聯兵3營實施戰備偵巡訓練，首次納編「地表最強」M1A2T戰車。（圖／全球防衛雜誌提供）

[NOWnews今日新聞] 為縮短與解放軍戰車之間的差距，陸軍以「銳捷專案」編列403億台幣向美國採購108輛M1A2T型主力戰車，10月31日在新竹湖口基地舉行成軍典禮後，近日陸軍裝甲584旅聯兵3營實施戰備偵巡訓練，首次納編「地表最強」M1A2T戰車，透過應援重要目標防護演練，有效驗證新式裝備戰力發揮，以及部隊應變制變能力。

根據軍媒《青年日報》報導，為強化防衛作戰整備，584旅聯兵3營昨（23）日編組M1A2T戰車、CM32裝步指揮車、CM33、34裝步戰鬥車、M88A2裝甲救濟車等裝備，在新竹地區實施戰備偵巡，演練戰備檢查、通信構聯、命令下達與戰術機動等課目，期透過實戰化訓練，熟稔作戰環境，深化戰場經營。

廣告 廣告

報導指出，天色未亮時，官兵即投入機動前整備作業，並於完成動力系統檢查、通聯測試、武器裝備及人員清點後，機動前往目標區實施應援。期間，龐大身軀的M1A2T戰車靈活機動，實際通過橋梁、街道，並依據複雜城鎮交通條件調整行進速度與隊形，以及同步執行敵情警戒與通聯回報，展現平時精實訓練的成果。

部隊抵達重要目標區後，隨即進入戰術位置，執行戰力保存及重要目標防護，藉由模擬實況演練，熟稔作戰地區周遭環境與機動路線，並持續精進聯合作戰及跨單位協調訓練，驗證各級幹部對戰術運用的指揮與應變能力。

▲陸軍裝甲584旅聯兵3營實施戰備偵巡訓練，首次納編「地表最強」M1A2T戰車。（圖／全球防衛雜誌提供）

▲陸軍裝甲584旅聯兵3營實施戰備偵巡訓練，首次納編「地表最強」M1A2T戰車。（圖／全球防衛雜誌提供）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美戰爭部報告「中國2027年具奪台能力」？揭仲：若美軍介入難達成

追悼余家昶英勇阻張文殉身 北捷M7出口設置悼念牆

緊盯北捷砍人案調查進度！蔣萬安出席雙城論壇縮水 28日當天來回